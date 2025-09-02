Продукты
ATLASDESIGN PROFI IP54 О/У 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КНОПОЧНЫЙ, сх.1, 10А, КОРИЧНЕВЫЙ

Серия AtlasDesign

Выключатель 1-клавишный кнопочный для открытого монтажа. Степень защиты IP:54, Степень защиты IK: IK08. Продукция AtlasDesign Profi54 созданы специально для тех мест, где требуется повышенная защита от влаги и пыли. Уютная веранда в загородном доме, уличное кафе, любимый гараж или мастерская – выключатели и розетки будут обеспечивать надежную защиту и радовать глаз современным дизайном. Коричневый цвет гармонично впишется в любую обстановку.

Спецификация
Технические характеристики
EC000029 Кнопочный, самовозвратный, карточный выключатель
С подсветкой Нет
Ширина устройства 72
Высота устройства 60
Номинальный ток 10
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46902010425017.38.16.8 см. 0.1кг.
BB1
212шт.469020104251818.937.98.5 см. 1.324кг.
CAR
396шт.1469020104251539.339.134 см. 11.036кг.
P12
41728шт.12080117 см. 214кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог
Каталог для дизайнеров
Дата документа: 02/09/2025
Формат PDF
Размер 65.43 MB
Каталог для дизайнеров
Техническая документация
Выключатель кнопочный одноклавишный IP54 серии AtlasDesign Profi54
Дата документа: 09/06/2025
Формат PDF
Размер 3 MB
Выключатель кнопочный одноклавишный IP54 серии AtlasDesign Profi54
С-ТР ТС-НВО
EAЭС RU C-RU.АТ21.В.00123_23
Формат PDF
Размер 3.72 MB
Срок действия: 27/01/2023 - 26/01/2028
EAЭС RU C-RU.АТ21.В.00123_23
Д-ТР ЕАЭС-RoHS
EАЭС N RU Д-RU.РА01.В.38678_23
Формат PDF
Размер 991.04 kB
Срок действия: 26/01/2023 - 25/01/2028
EАЭС N RU Д-RU.РА01.В.38678_23
