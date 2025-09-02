ATLASDESIGN PROFI IP54 О/У РОЗЕТКА с заземлением со шторками, 16А, КОРИЧНЕВЫЙ
Референс: ATN546045
Розетка с заземлением со шторками для открытого монтажа, 16А, 250В. Степень защиты IP:54, Степень защиты IK: IK08. Продукция AtlasDesign Profi54 созданы специально для тех мест, где требуется повышенная защита от влаги и пыли. Уютная веранда в загородном доме, уличное кафе, любимый гараж или мастерская – выключатели и розетки будут обеспечивать надежную защиту и радовать глаз современным дизайном. Коричневый цвет гармонично впишется в любую обстановку.
514.06
Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
С ориентационной подсветкой Нет
С выталкивателем Нет
Специальное питание Не требует специального питания
Прозрачный Нет
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4690201042563
|20
|12.5
|5.7
|см.
|0.09
|кг.
BB1
|2
|—
|12
|шт.
|4690201042570
|37.2
|18.6
|8
|см.
|1.24
|кг.
CAR
|3
|—
|96
|шт.
|14690201042577
|38.4
|38.4
|33.2
|см.
|10.45
|кг.
P12
|4
|—
|1728
|шт.
|—
|120
|80
|114.6
|см.
|218.07
|кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог
Каталог для дизайнеров
Дата документа: 02/09/2025
Формат PDF
Размер 65.43 MB
Каталог для дизайнеров
Техническая документация
Розетка IP54 серии AtlasDesign Profi54
Дата документа: 09/06/2025
Формат PDF
Размер 3.03 MB
Розетка IP54 серии AtlasDesign Profi54
С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00091_21
Формат PDF
Размер 556.42 kB
Срок действия: 08/09/2021 - 07/09/2026
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00091_21
Д-ТР ЕАЭС-RoHS
ЕАЭС № RU Д-RU.РА01.В.37773_21
Формат PDF
Размер 73.95 kB
Срок действия: 07/09/2021 - 06/09/2026
ЕАЭС № RU Д-RU.РА01.В.37773_21
