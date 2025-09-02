Продукты
ATN546051
ATLASDESIGN PROFI IP54 О/У 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.5, 10АХ, КОРИЧНЕВЫЙ
ATN546051
ATN546051
ATN546051
ATN546051
ATN546051
ATN546051
ATN546051
ATN546051

ATLASDESIGN PROFI IP54 О/У 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.5, 10АХ, КОРИЧНЕВЫЙ

Референс: ATN546051
Серия AtlasDesign

Выключатель 2-клавишный для открытого монтажа. Степень защиты IP:54, Степень защиты IK: IK08. Продукция AtlasDesign Profi54 созданы специально для тех мест, где требуется повышенная защита от влаги и пыли. Уютная веранда в загородном доме, уличное кафе, любимый гараж или мастерская – выключатели и розетки будут обеспечивать надежную защиту и радовать глаз современным дизайном. Коричневый цвет гармонично впишется в любую обстановку.

Спецификация
Технические характеристики
EC001590 Выключатель / Переключатель
Сигнальный контакт состояния Нет
Вид/марка материала Термопласт
Степень защиты (IP) IP54
Отделка поверхности Матовый (-ая)
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.469020104258777.15.6 см. 0.103кг.
BB1
212шт.469020104259419389.1 см. 1.361кг.
CAR
396шт.1469020104259139.138.934.1 см. 11.356кг.
P12
41728шт.12080117 см. 219кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог
Каталог для дизайнеров
Дата документа: 02/09/2025
Формат PDF
Размер 65.43 MB
Каталог для дизайнеров
Техническая документация
Выключатель двухклавишный IP54 серии ArtGallery Profi54
Дата документа: 09/06/2025
Формат PDF
Размер 2.95 MB
Выключатель двухклавишный IP54 серии ArtGallery Profi54
С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00092_21
Формат PDF
Размер 556.27 kB
Срок действия: 08/09/2021 - 07/09/2026
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00092_21
Д-ТР ЕАЭС-RoHS
ЕАЭС № RU Д-RU.РА01.В.37630_21
Формат PDF
Размер 74.96 kB
Срок действия: 07/09/2021 - 06/09/2026
ЕАЭС № RU Д-RU.РА01.В.37630_21
Назад Далее
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик
Совместимые продукты
ATN546045
 
ATLASDESIGN PROFI IP54 О/У РОЗЕТКА с заземлением со шторками, 16А, КОРИЧНЕВЫЙ
ATN546070
 
ATLASDESIGN PROFI IP54 О/У БЛОК: РОЗЕТКА с заземл. со шт., 16А, ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 1-клав., 10АХ, КОРИЧНЕВЫЙ
ATN546019
 
ATLASDESIGN PROFI IP54 О/У 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ЖАЛЮЗИ, сх.4, 10А, КОРИЧНЕВЫЙ
ATN546026
 
ATLASDESIGN PROFI IP54 О/У РОЗЕТКА двойная с заземлением со шторками, 16А, КОРИЧНЕВЫЙ
ATN546013
 
ATLASDESIGN PROFI IP54 О/У 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой, сх.1а, 10АХ, КОРИЧНЕВЫЙ
Фильтры
Поиск
Корзина