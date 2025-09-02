ATLASDESIGN PROFI IP54 О/У БЛОК: РОЗЕТКА с заземл. со шт., 16А, ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 2-клав., 10АХ, КОРИЧНЕВЫЙ

Блок для открытого монтажа из розетки с заземлением со шторками (16А, 250В) и 2-клавишного выключателя (10А). Степень защиты IP:54, Степень защиты IK: IK08. Продукция AtlasDesign Profi54 созданы специально для тех мест, где требуется повышенная защита от влаги и пыли. Уютная веранда в загородном доме, уличное кафе, любимый гараж или мастерская – выключатели и розетки будут обеспечивать надежную защиту и радовать глаз современным дизайном. Коричневый цвет гармонично впишется в любую обстановку.