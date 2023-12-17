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C9R56463
City9 Set ВДТ 63А 4P 100мА Тип-AC 400В
C9R56463

City9 Set ВДТ 63А 4P 100мА Тип-AC 400В

Референс: C9R56463
Линейка City9 Set

Выключатель дифференциального тока (ВДТ) или устройство защитного отключения (УЗО) серии City9 Set Systeme Electric, 4-полюсный, номинальный ток 63А, ток утечки 100 мА, тип АС, электромеханический. Применяется в электрических сетях напряжением 400В. Уставка по току утечки 100 мА обеспечивает гарантированную защиту людей при прямом и косвенном прикосновении. Кнопка тест обеспечивает проверку работоспособности аппарата. Крепление на DIN-рейку шириной 35 мм. Подключение сверху и снизу. Безопасные клеммы.

Спецификация
Технические характеристики
EC000003 Дифференциальный выключатель / Устройство защитного отключения (УЗО)
Способ монтажа DIN-рейка
Глубина установочная (встраив.) 45 мм
Номин. ток 63 А
Номин. напряжение 400 кВ
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 3 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46804090643828.67.57.6 см. 0.37кг.
CAR
345шт.1468040906438938.52829 см. 16.01кг.
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Тип документа
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Каталог Каталог City9 Set 2023
Дата документа: 17/12/2023
Формат PDF
Размер 8.89 MB
Каталог City9 Set 2023
Техническая документация Листовка City9 Set
Дата документа: 04/12/2023
Формат PDF
Размер 1.52 MB
Листовка City9 Set
Техническая документация City9 Set Выключатели дифференциального тока (ВДТ)
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 345.43 kB
City9 Set Выключатели дифференциального тока (ВДТ)
Д-ТР ЕАЭС-RoHS ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.14357_23
Формат PDF
Размер 1.03 MB
Срок действия: 04/09/2023 - 03/09/2028
ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.14357_23
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