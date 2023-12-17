City9 Set ВДТ 40А 2P 30мА Тип-A 230В

Выключатель дифференциального тока (ВДТ) или устройство защитного отключения (УЗО) серии City9 Set Systeme Electric, 2-полюсный, номинальный ток 40А, ток утечки 30 мА, тип А, электромеханический. Применяется в электрических сетях напряжением 230В. Уставка по току утечки 30 мА обеспечивает гарантированную защиту людей при прямом и косвенном прикосновении. Кнопка тест обеспечивает проверку работоспособности аппарата. Крепление на DIN-рейку шириной 35 мм. Подключение сверху и снизу. Безопасные клеммы.