City9 Set Выключатель нагрузки (ВН) 1P 40А 230В
City9 Set Выключатель нагрузки (ВН) 1P 40А 230В
Референс: C9S16140
Выключатель-разъединитель серии City9 Set Systeme Electric, 1-полюсный, номинальный ток 40 А, с красной рукояткой управления. Предназначен для включения и отключения нагрузок в электрических сетях напряжением 230 В. Категория применения AC-22A. Двойной разрыв цепи обеспечивает гарантированное отключение питания и отсутствие сваривания контактов. Крепление на DIN-рейку шириной 35 мм.
Спецификация
Технические характеристики
EC000216 Выключатель-разъединитель нагрузки
Количество полюсов 1
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 3 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409080771
|82
|19
|77
|мм.
|77
|г.
BB1
|2
|—
|12
|шт.
|4680409080788
|22.1
|8.9
|8.5
|см.
|1.008
|кг.
CAR
|3
|—
|144
|шт.
|14680409080785
|38.5
|28
|29.5
|см.
|12.38
|кг.
Документы
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Тип документа
Каталог Каталог City9 Set 2023Каталог City9 Set 2023
Дата документа: 17/12/2023
Формат PDF
Размер 8.89 MB
Техническая документация Листовка City9 SetЛистовка City9 Set
Дата документа: 04/12/2023
Формат PDF
Размер 1.52 MB
Техническая документация City9 Set Выключатели нагрузки (ВН)City9 Set Выключатели нагрузки (ВН)
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 291.36 kB
С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02547_22ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02547_22
Формат PDF
Размер 1.32 MB
Срок действия: 23/12/2022 - 22/12/2027
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