City9 Set Выключатель нагрузки (ВН) 1P 40А 230В

Выключатель-разъединитель серии City9 Set Systeme Electric, 1-полюсный, номинальный ток 40 А, с красной рукояткой управления. Предназначен для включения и отключения нагрузок в электрических сетях напряжением 230 В. Категория применения AC-22A. Двойной разрыв цепи обеспечивает гарантированное отключение питания и отсутствие сваривания контактов. Крепление на DIN-рейку шириной 35 мм.