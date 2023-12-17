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C9S16163
City9 Set Выключатель нагрузки (ВН) 1P 63А 230В
C9S16163

City9 Set Выключатель нагрузки (ВН) 1P 63А 230В

Референс: C9S16163
Линейка City9 Set

Выключатель-разъединитель серии City9 Set Systeme Electric, 1-полюсный, номинальный ток 63 А, с красной рукояткой управления. Предназначен для включения и отключения нагрузок в электрических сетях напряжением 230 В. Категория применения AC-22A. Двойной разрыв цепи обеспечивает гарантированное отключение питания и отсутствие сваривания контактов. Крепление на DIN-рейку шириной 35 мм.

Спецификация
Технические характеристики
EC000216 Выключатель-разъединитель нагрузки
Количество полюсов 1
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 3 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.4680409080795821977 мм. 76г.
BB1
212шт.468040908080122.18.98.5 см. 1.008кг.
CAR
3144шт.14680409080808382829.5 см. 12.38кг.
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Тип документа
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Каталог Каталог City9 Set 2023
Дата документа: 17/12/2023
Формат PDF
Размер 8.89 MB
Каталог City9 Set 2023
Техническая документация Листовка City9 Set
Дата документа: 04/12/2023
Формат PDF
Размер 1.52 MB
Листовка City9 Set
Техническая документация City9 Set Выключатели нагрузки (ВН)
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 291.36 kB
City9 Set Выключатели нагрузки (ВН)
С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02547_22
Формат PDF
Размер 1.32 MB
Срок действия: 23/12/2022 - 22/12/2027
ЕАЭС RU С-CN.НВ26.В.02547_22
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