ARTGALLERY Адаптер для функции AtlasDesign, АКВАМАРИН
ARTGALLERY Адаптер для функции AtlasDesign, АКВАМАРИН
Референс: GAL001108
Адаптер Systeme Electric серии ArtGallery в цвете аквамарин. Позволяет соединять функции серии AtlasDesign с новой серией ArtGallery, обеспечивая гибкость в выборе деталей. Трендовый оттенок позволит удачно подчеркнуть стиль интерьера и правильно расставить акценты. Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. Лучший промышленный дизайн (по итогам премии МИНПРОМТОРГ 2023).
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