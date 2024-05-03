ARTGALLERY РОЗЕТКА с заз.со шт.с крышк, 16А, IP44, механизм, быстрозажим. клем., КАРБОН

Механизм с быстрозажимными клеммами Systeme Electric серии ArtGallery Aqua в цвете карбон, с заземлением, шторками и крышкой, рассчитан на 250 В, ток 16 А. Изделия в этом цвете приятны на ощупь. Технология быстрозажимных клемм ускоряет монтаж на 25%. Степень защиты IP44 обеспечит безопасность в ванной и на кухне. Конструкция рамок ArtGallery Aqua отличается от ArtGallery. Механизмы и рамки IP20 несовместимы с IP44. Лучший промышленный дизайн (по итогам премии МИНПРОМТОРГ 2023)