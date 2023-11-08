GLOSSA 3-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.1+1+1, 10АХ, механизм, БЕЖЕВЫЙ
GLOSSA 3-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.1+1+1, 10АХ, механизм, БЕЖЕВЫЙ
Референс: GSL000231
Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет бежевый) выключателя 3-клавишного подходит для сетей 250 В, на ток 10 А. - Трёхклавишный выключатель позволяет управлять тремя источниками света из одной точки. - Выполнен из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин. - Эргономичные клеммы расположены в два ряда: сверху и снизу.
Спецификация
Технические характеристики
EC001590 Выключатель / Переключатель
Номин. напряжение 250 В
Способ монтажа Скрытой установки
Тип комплектации Механизм с накладкой
Тип включения/управления Клавиша/кнопка
Основные характеристики
Серия продукта Glossa
Тип продукта выключатель нагрузки
Область применения управление
Дополнительные характеристики
Соединения – клеммы винтовые зажимы 2.5-2.5 мм² жесткий кабель винтовые зажимы 2.5-2.5 мм² гибкий кабель
Функция переключения 1-полюсный 3-клавишный
Локальная индикация без
Тип монтажа скрытый
Комплектация изделия механизм
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Сертификаты EAC
Стандарты TP TС 004/2011
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Экологичность предложения
Регламент rohs китая Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения
Профиль кругооборота N/A
Директива ec rohs Соответствует
Регламент reach Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину
Информация об исключениях по регламенту rohs да
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606480657870
|7.08
|7.08
|3.85
|см.
|91
|г.
BB1
|2
|—
|20
|шт.
|13606480657877
|37.2
|18.6
|8
|см.
|1.94
|кг.
CAR
|3
|—
|160
|шт.
|43606480657878
|38.4
|38.4
|33.2
|см.
|15.73
|кг.
P12
|4
|—
|2880
|шт.
|—
|120
|80
|114.6
|см.
|307
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 38.5 мм
Высота 71 мм
Вес 0.081 кг
Ширина 71 мм
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