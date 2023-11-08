GLOSSA 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой, сх.5а, 10АХ, механизм, БЕЖЕВЫЙ
GLOSSA 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой, сх.5а, 10АХ, механизм, БЕЖЕВЫЙ
Референс: GSL000253
Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет бежевый) выключателя 2-клавишного c подсветкой подходит для сетей 250 В, на ток 10 А. - Благодаря современной светодиодной подсветке зеленого цвета изделие легко найти в темноте. - Двухклавишный выключатель позволяет управлять двумя источниками света с одной точки. - Выполнен из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин. - Эргономичные клеммы расположены в два ряда: сверху и снизу.
Спецификация
Технические характеристики
EC001590 Выключатель / Переключатель
Номин. напряжение 250 В
Способ монтажа Скрытой установки
Тип комплектации Механизм с накладкой
Тип включения/управления Клавиша/кнопка
Основные характеристики
Область применения управление
Сегмент рынка рынок жилья малые коммерческие предприятия
Цветовой оттенок бежевый
Серия продукта Glossa
Комплектация изделия механизм
Дополнительные характеристики
[ue] номинальное рабочее напряжение 250 V переменный ток
Материал центре пластины: PC + ASA монт. рама: оцинкованная сталь
Глубина встраивания 22.6 мм
Номинальный ток 10 AX
Режим фиксации лапками винтами
Условия эксплуатации
Сертификаты EAC
Степень защиты ip IP20
Стандарты TP TС 004/2011
Экологичность предложения
Регламент reach Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину
Информация об исключениях по регламенту rohs да
Экологическая отчетнсть ENVPEP130201EN
Статус устойчивого продукта Грин Премиум продукция
Регламент rohs китая Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606480657863
|7.08
|7.08
|3.85
|см.
|85
|г.
BB1
|2
|—
|20
|шт.
|13606480657860
|37.2
|18.6
|8
|см.
|1.814
|кг.
CAR
|3
|—
|160
|шт.
|43606480657861
|38.4
|38.4
|33.2
|см.
|14.77
|кг.
P12
|4
|—
|2880
|шт.
|—
|120
|80
|114.6
|см.
|289
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 38.5 мм
Высота 71 мм
Вес 0.075 кг
Ширина 71 мм
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Тип документа
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