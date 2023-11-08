GLOSSA Карточный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, механизм, БЕЖЕВЫЙ
GLOSSA Карточный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, механизм, БЕЖЕВЫЙ
Референс: GSL000269
Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет бежевый) выключателя карточного подходит для сетей 250 В, на ток 10 А. - Идеально подходит для гостиниц и отелей. - Выполнен из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин.
Спецификация
Технические характеристики
EC000029 Кнопка / Кнопочный выключатель
Номин. напряжение 250 В
Способ монтажа Скрытой установки
Тип комплектации Механизм с накладкой
Тип включения/управления Карта (гостиничная)
Основные характеристики
Область применения гостиница
Сегмент рынка малые коммерческие предприятия рынок жилья
Серия Glossa
Цветовой оттенок бежевый
Серия продукта Glossa
Дополнительные характеристики
[ue] номинальное рабочее напряжение 250 V переменный ток
Материал монт. рама: оцинкованная сталь центре пластины: PC + ASA глянцевая
Глубина встраивания 23 мм
Номинальный ток 0,416666666666667
Режим фиксации лапками винтами
Условия эксплуатации
Стандарты TP TС 004/2011
Степень защиты ip IP20
Сертификаты EAC
Экологичность предложения
Регламент reach Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину
Экологическая отчетнсть ENVPEP130201EN
Статус устойчивого продукта Грин Премиум продукция
Регламент rohs китая Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения
Профиль кругооборота N/A
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606480657887
|7.08
|7.08
|3.85
|см.
|86
|г.
BB1
|2
|—
|20
|шт.
|13606480657884
|37.2
|18.6
|8
|см.
|1.835
|кг.
CAR
|3
|—
|160
|шт.
|43606480657885
|38.4
|38.4
|33.2
|см.
|14.93
|кг.
P12
|4
|—
|2880
|шт.
|—
|120
|80
|114.6
|см.
|292
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 41 мм
Высота 71 мм
Вес 0.076 кг
Ширина 71 мм
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Тип документа
Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог Каталог для дизайнеров 2023Каталог для дизайнеров 2023
Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Техническая документация Выключатели и переключатели серии GlossaВыключатели и переключатели серии Glossa
Дата документа: 10/11/2023
Формат PDF
Размер 487.33 kB
С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00043_20ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00043_20
Формат PDF
Размер 1.2 MB
Срок действия: 28/05/2020 - 28/05/2025
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