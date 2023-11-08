GLOSSA РОЗЕТКА двойная RJ11+RJ45, кат.5Е, механизм, БЕЖЕВЫЙ
GLOSSA РОЗЕТКА двойная RJ11+RJ45, кат.5Е, механизм, БЕЖЕВЫЙ
Референс: GSL000285
Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет бежевый) двойной розетки разъёмами RJ45 категория 5е и RJ11 предназначен для удобного и быстрого подключения вашего компьютера и телефона к соответствующим сетям. - Выполнен из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин.
Спецификация
Технические характеристики
EC001264 Розетка/коробка коммуникационная (для передачи данных медной витой парой)
Тип комплектации Механизм с накладкой
Цвет Бежевый
Способ подключения Прочее
Направление выхода Прямолинейн.
Основные характеристики
Цветовой оттенок бежевый
Серия продукта Glossa
Тип информационной розетки RJ45 - Категория 5e UTP
Тип телефонной розетки RJ11
Комплектация изделия механизм с крепежной рамой и центральной платой
Дополнительные характеристики
Маркировка цветовая кодировка
Способ установки лапками винтами винтами: shield
Направление установки прямой
Тип монтажа скрытый
Номер розетки ( гнезда) 1
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Экологичность предложения
Регламент rohs китая Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения
Профиль кругооборота N/A
Директива ec rohs Соответствует
Регламент reach Содержание особо опасных веществ превышает пороговую величину
Информация об исключениях по регламенту rohs да
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606480658013
|7.08
|7.08
|3.45
|см.
|74
|г.
BB1
|2
|—
|10
|шт.
|13606480658010
|18.6
|18.6
|8
|см.
|807
|г.
P12
|4
|—
|2880
|шт.
|—
|120
|80
|114.6
|см.
|260
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 35 мм
Высота 71 мм
Вес 0.063 кг
Ширина 71 мм
Документы
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Тип документа
Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
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Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Техническая документация Розетки компьютерные и телефонные серии GlossaРозетки компьютерные и телефонные серии Glossa
Дата документа: 10/11/2023
Формат PDF
Размер 339.88 kB
Д-ТР ЕАЭС-RoHS ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00825_20ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00825_20
Формат PDF
Размер 299.8 kB
Срок действия: 02/03/2020 - 01/03/2025
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