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GSL000289
GLOSSA РОЗЕТКА двойная ТВ + компьютерная RJ45, кат. 5Е, механизм, БЕЖЕВЫЙ
GSL000289

GLOSSA РОЗЕТКА двойная ТВ + компьютерная RJ45, кат. 5Е, механизм, БЕЖЕВЫЙ

Референс: GSL000289
Линейка Glossa

Двойная розетка TV и компьютерная RJ45, категории 5E. Цвет бежевый. Степень защиты IP:20. Розетка, объединяющая в себе две функции позволит сэкономить место. Изделие относится к популярной серии электроустановочных изделий Glossa, которая сочетает в себе истинный французский дизайн, надежный немецкий стандарт механизмов и российские производственные традиции.

Спецификация
Технические характеристики
EC002605 Мультимедийная розетка / многофункциональная соединительная коробка
Цвет Бежевый
Установка в кабель-канал Нет
Тип крепления Винтовой
Монтаж в напольную коробку/под полом Нет
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064818131527.17.13.2 см. 56г.
BAG
210шт.1360648181315923.219.58.9 см. 663г.
S03
360шт.23606481813156403030 см. 4.27кг.
P12
41800шт.3360648181315312080101.4 см. 146.09кг.
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Тип документа
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Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог электроустановочных изделий 2023
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Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Каталог для дизайнеров 2023
Техническая документация Розетка RJ45+TV серии Glossa
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 382.74 kB
Розетка RJ45+TV серии Glossa
Д-ТР ЕАЭС-RoHS ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00825_20
Формат PDF
Размер 299.8 kB
Срок действия: 02/03/2020 - 01/03/2025
ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00825_20
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