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GSL000299
GLOSSA ВЫВОД КАБЕЛЯ, механизм, БЕЖЕВЫЙ
GSL000299

GLOSSA ВЫВОД КАБЕЛЯ, механизм, БЕЖЕВЫЙ

Референс: GSL000299
Линейка Glossa

Вывод кабеля Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет бежевый). - Выполнен из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин.

Спецификация
Технические характеристики
EC000018 Накладка/вставка/механизм для коммуникационных устройств
Способ монтажа Скрытой установки
Тип комплектации Механизм с накладкой
Цвет Бежевый
С откидной крышкой Нет
Основные характеристики
Тип упаковки Флоупак
Количество в одном комплекте комплект из 10 шт.
Комплектация изделия механизм
Тип продукта Кабельный вывод
Серия продукта Glossa
Дополнительные характеристики
Материал PC + ASA: cable entry
Монтаж электропроводки Скрытый
Соединения – клеммы without connection
Цветовой оттенок бежевый
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды при хранении 5-40 °C
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Экологичность предложения
Директива ec rohs Анализируется
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064809815247.087.084.63 см. 55г.
BB1
210шт.1360648098152118.618.68 см. 627г.
CAR
3160шт.4360648098152238.438.433.2 см. 10.534кг.
P12
42880шт.12080114.6 см. 208кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 46.3 мм
Высота 70.8 мм
Вес 0.053 кг
Ширина 70.8 мм
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Тип документа
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Дата документа: 08/11/2023
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