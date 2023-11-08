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GSL000811
GLOSSA 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.1, 10АХ, механизм, ШОКОЛАД
GSL000811

GLOSSA 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.1, 10АХ, механизм, ШОКОЛАД

Референс: GSL000811
Линейка Glossa

Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет шоколад) выключателя 1-клавишного подходит для сетей 250 В, на ток 10 А. - Выполнен из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин. - Эргономичные клеммы расположены в два ряда: сверху и снизу.

Спецификация
Технические характеристики
EC001590 Выключатель / Переключатель
Номин. напряжение 250 В
Способ монтажа Скрытой установки
Тип комплектации Механизм
Тип включения/управления Клавиша/кнопка
Основные характеристики
Комплектация изделия механизм
Тип продукта выключатель
Область применения управление освещением
Сегмент рынка Малые коммерческие предприятия Жилищный сектор
Цветовой оттенок коричневый
Дополнительные характеристики
Функции переключения 1-полюсн.
Вес нетто 0.071 кг
[ue] номинальное рабочее напряжение 250 В Переменный ток
Материал крышка механизма: PC + ASA монт. рама: оцинкованная сталь
Монтаж устройства утопленный
Условия эксплуатации
Стандарты TP TС 004/2011
Сертификаты EAC
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064854368837.087.083.85 см. 81г.
BB1
210шт.536064854368882319.38.8 см. 907г.
P12
41800шт.7360648543688212080110.4 см. 198кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 38.5 мм
Высота 71 мм
Ширина 71 мм
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Тип документа
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Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог электроустановочных изделий 2023
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Дата документа: 14/11/2023
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Размер 21.8 MB
Каталог для дизайнеров 2023
Техническая документация Выключатели и переключатели серии Glossa
Дата документа: 10/11/2023
Формат PDF
Размер 487.33 kB
Выключатели и переключатели серии Glossa
С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00043_20
Формат PDF
Размер 1.2 MB
Срок действия: 28/05/2020 - 28/05/2025
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00043_20
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