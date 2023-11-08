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GSL000869
GLOSSA Карточный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, механизм, ШОКОЛАД
GSL000869
GSL000869
GSL000869

GLOSSA Карточный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, механизм, ШОКОЛАД

Референс: GSL000869
Линейка Glossa

Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет шоколад) выключателя карточного подходит для сетей 250 В, на ток 10 А. - Идеально подходит для гостиниц и отелей. - Выполнен из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин.

Спецификация
Технические характеристики
EC000029 Кнопка / Кнопочный выключатель
Номин. напряжение 250 В
Способ монтажа Скрытой установки
Тип комплектации Механизм
Тип включения/управления Карта (гостиничная)
Основные характеристики
Область применения гостиница
Тип продукта выключатель, управляемый карточкой-ключом
Сегмент рынка Жилищный сектор Малые коммерческие предприятия
Серия Glossa Glossa
Цветовой оттенок коричневый
Дополнительные характеристики
Материал монт. рама: оцинкованная сталь крышка механизма: PC + ASA глянцевое
Соединения – клеммы винтовые зажимы 2.5-2.5 мм² жесткий кабель винтовые зажимы 2.5-2.5 мм² гибкий кабель
Режим фиксации лапками винтами
[ue] номинальное рабочее напряжение 250 В Переменный ток
Вес нетто 0.076 кг
Условия эксплуатации
Стандарты TP TС 004/2011
Сертификаты EAC
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064854371497.087.083.85 см. 86г.
BB1
25шт.53606485437144239.28.9 см. 489г.
CAR
320шт.6360648543714140.424.210.6 см. 2.141кг.
P12
41800шт.7360648543714812080110.4 см. 210.6кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 41 мм
Высота 71 мм
Ширина 71 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
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Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог электроустановочных изделий 2023
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Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Каталог для дизайнеров 2023
Техническая документация Выключатели и переключатели серии Glossa
Дата документа: 10/11/2023
Формат PDF
Размер 487.33 kB
Выключатели и переключатели серии Glossa
С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00043_20
Формат PDF
Размер 1.2 MB
Срок действия: 28/05/2020 - 28/05/2025
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00043_20
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