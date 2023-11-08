Продукты
GSL000897
GLOSSA TV-SAT РОЗЕТКА оконечная 1DB, механизм, ШОКОЛАД
GSL000897
GSL000897
GSL000897

GLOSSA TV-SAT РОЗЕТКА оконечная 1DB, механизм, ШОКОЛАД

Референс: GSL000897
Линейка Glossa

Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет шоколад) розетки TV-SAT оконечной 1DB предназначен для подключения бытовой теле-, видео- и радиоаппаратуры к антенному кабелю при внутренней установке в жилых, общественных и промышленных помещениях. - Оконечная розетка может устанавливаться как отдельно, так и в конце подключения «в линию» - Выполнен из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин.

Спецификация
Технические характеристики
EC000439 Розетка антенная (TV/ТВ/SAT/FM/R/Радио)
Тип комплектации Механизм с накладкой
Цвет Коричневый
Материал Пластик
Тип крепления В распор (лапками) и винтами
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.360648543723176.384.18 см. 117г.
BB1
25шт.53606485437236239.28.9 см. 644г.
P12
41800шт.7360648543723012080110.4 см. 266.4кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог электроустановочных изделий 2023
Каталог Каталог для дизайнеров 2023
Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Каталог для дизайнеров 2023
Техническая документация Розетки телевизионные серии Glossa
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 418.86 kB
Розетки телевизионные серии Glossa
С/Д-UZ UZ.SMT.01.0026.75482763
Формат PDF
Размер 485.23 kB
Срок действия: 04/03/2022 - 04/03/2025
UZ.SMT.01.0026.75482763
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик
Рекомендуемые продукты
IMT351001
 
КОРОБКА УСТАНОВОЧНАЯ ДЛЯ СПЛОШНЫХ СТЕН 68(65)X45 DIY
IMT35150
 
КОРОБКА УСТАНОВОЧНАЯ ДЛЯ ПОЛЫХ СТЕН 68(65)X45
IMT351501
 
КОРОБКА УСТАНОВОЧНАЯ ДЛЯ ПОЛЫХ СТЕН 68(65)X45 DIY
IMT35100
 
КОРОБКА УСТАНОВОЧНАЯ ДЛЯ СПЛОШНЫХ СТЕН 68(65)X45