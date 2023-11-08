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GSL000913
GLOSSA 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой,сх.1а,10AX, механизм, МОЛОЧНЫЙ
GSL000913

GLOSSA 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой,сх.1а,10AX, механизм, МОЛОЧНЫЙ

Референс: GSL000913
Линейка Glossa

Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет молочный) выключателя 1-клавишного с подсветкой подходит для сетей 250 В, на ток 10 А. - Благодаря современной светодиодной подсветке зеленого цвета изделие легко найти в темноте. - Выполнен из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин. - Эргономичные клеммы расположены в два ряда: сверху и снизу.

Спецификация
Технические характеристики
EC001590 Выключатель / Переключатель
Номин. напряжение 250 В
Способ монтажа Скрытой установки
Тип комплектации Механизм с накладкой
Тип включения/управления Клавиша/кнопка
Основные характеристики
Область применения управление
Тип продукта выключатель нагрузки
Серия Glossa
Серия продукта Glossa
Дополнительные характеристики
Тип монтажа скрытый
[ue] номинальное рабочее напряжение 250 V переменный ток
Сегмент рынка рынок жилья малые коммерческие предприятия
Материал центре пластины: PC + ASA монт. рама: оцинкованная сталь
Номинальный ток 10 AX
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Сертификаты EAC
Стандарты TP TС 004/2011
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Экологичность предложения
Директива ec rohs Анализируется
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064809820407.087.083.85 см. 82г.
BB1
220шт.1360648098204737.218.68 см. 1.754кг.
P12
42880шт.12080114.6 см. 280кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 38.5 мм
Высота 71 мм
Вес 0.072 кг
Ширина 71 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
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Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог электроустановочных изделий 2023
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Дата документа: 14/11/2023
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Размер 21.8 MB
Каталог для дизайнеров 2023
Техническая документация Выключатели и переключатели серии Glossa
Дата документа: 10/11/2023
Формат PDF
Размер 487.33 kB
Выключатели и переключатели серии Glossa
С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00043_20
Формат PDF
Размер 1.2 MB
Срок действия: 28/05/2020 - 28/05/2025
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00043_20
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