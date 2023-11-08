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GSL000941
GLOSSA РОЗЕТКА без заземления,16А, 250В, механизм, МОЛОЧНЫЙ
GSL000941

GLOSSA РОЗЕТКА без заземления,16А, 250В, механизм, МОЛОЧНЫЙ

Референс: GSL000941
Линейка Glossa

GLOSSA РОЗЕТКА без заземления,16А, 250В, механизм, МОЛОЧНЫЙ

Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
Номин. ток 16 А
Номин. напряжение 250 В
Способ монтажа Скрытой установки
Тип комплектации Механизм с накладкой
Основные характеристики
Стандартное описание розетки без заземляющего контакта
Тип продукта одна розетка
Конфигурация выходных полюсов 2P
Серия продукта Glossa
Серия Glossa
Дополнительные характеристики
Соединения – клеммы винтовые зажимы жесткий кабель винтовые зажимы гибкий кабель винтовые зажимы 2.5-2.5 мм² жесткий кабель винтовые зажимы 2.5-2.5 мм² гибкий кабель
Режим фиксации лапками винтами
Номинальный ток 16 A
[ue] номинальное рабочее напряжение 250 V переменный ток
Сегмент рынка рынок жилья малые коммерческие предприятия
Условия эксплуатации
Сертификаты EAC
Степень защиты ip IP20
Стандарты TP TС 004/2011
Экологичность предложения
Директива ec rohs Анализируется
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064809821187.087.083.64 см. 76г.
BB1
220шт.1360648098211537.218.68 см. 1.634кг.
P12
42880шт.12080114.6 см. 263кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 36.4 мм
Высота 71 мм
Вес 0.066 кг
Ширина 71 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
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Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог электроустановочных изделий 2023
Каталог Каталог для дизайнеров 2023
Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Каталог для дизайнеров 2023
Техническая документация Розетки серии Glossa
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 323.87 kB
Розетки серии Glossa
С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20
Формат PDF
Размер 707.7 kB
Срок действия: 16/07/2020 - 16/07/2025
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20
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