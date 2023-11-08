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GSL000953
GLOSSA 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой,сх.5а,10AX, механизм, МОЛОЧНЫЙ
GSL000953

GLOSSA 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой,сх.5а,10AX, механизм, МОЛОЧНЫЙ

Референс: GSL000953
Линейка Glossa

Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет молочный) выключателя 2-клавишного c подсветкой подходит для сетей 250 В, на ток 10 А. - Благодаря современной светодиодной подсветке зеленого цвета изделие легко найти в темноте. - Двухклавишный выключатель позволяет управлять двумя источниками света с одной точки. - Выполнен из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин. - Эргономичные клеммы расположены в два ряда: сверху и снизу.

Спецификация
Технические характеристики
EC001590 Выключатель / Переключатель
Номин. напряжение 250 В
Способ монтажа Скрытой установки
Тип комплектации Механизм с накладкой
Тип включения/управления Клавиша/кнопка
Основные характеристики
Область применения управление
Серия Glossa
Тип продукта выключатель нагрузки
Серия продукта Glossa
Дополнительные характеристики
[ue] номинальное рабочее напряжение 250 V переменный ток
Материал центре пластины: PC + ASA монт. рама: оцинкованная сталь
Глубина встраивания 22.6 мм
Номинальный ток 10 AX
Соединения – клеммы винтовые зажимы 2.5-2.5 мм² жесткий кабель винтовые зажимы 2.5-2.5 мм² гибкий кабель
Условия эксплуатации
Стандарты TP TС 004/2011
Степень защиты ip IP20
Сертификаты EAC
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Экологичность предложения
Директива ec rohs Анализируется
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064809822007.087.083.85 см. 85г.
BB1
220шт.1360648098220737.218.68 см. 1.814кг.
CAR
3160шт.4360648098220838.438.433.2 см. 15.009кг.
P12
42880шт.12080114.6 см. 289кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 38.5 мм
Высота 71 мм
Вес 0.075 кг
Ширина 71 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
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Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
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Дата документа: 14/11/2023
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Размер 21.8 MB
Каталог для дизайнеров 2023
Техническая документация Выключатели и переключатели серии Glossa
Дата документа: 10/11/2023
Формат PDF
Размер 487.33 kB
Выключатели и переключатели серии Glossa
С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00043_20
Формат PDF
Размер 1.2 MB
Срок действия: 28/05/2020 - 28/05/2025
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00043_20
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