GLOSSA Карточный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ,10AX, механизм, МОЛОЧНЫЙ
GLOSSA Карточный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ,10AX, механизм, МОЛОЧНЫЙ
Референс: GSL000969
Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет молочный) выключателя карточного подходит для сетей 250 В, на ток 10 А. - Идеально подходит для гостиниц и отелей. - Выполнен из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин.
Спецификация
Технические характеристики
EC000029 Кнопка / Кнопочный выключатель
Цвет Кремово-белый
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606480982248
|7.08
|7.08
|3.85
|см.
|86
|г.
BB1
|2
|—
|20
|шт.
|13606480982245
|37.2
|18.6
|8
|см.
|1.835
|кг.
CAR
|3
|—
|160
|шт.
|43606480982246
|38.4
|38.4
|33.2
|см.
|15.179
|кг.
P12
|4
|—
|2880
|шт.
|—
|120
|80
|114.6
|см.
|292
|кг.
Документы
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Тип документа
Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог Каталог для дизайнеров 2023Каталог для дизайнеров 2023
Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Техническая документация Выключатели и переключатели серии GlossaВыключатели и переключатели серии Glossa
Дата документа: 10/11/2023
Формат PDF
Размер 487.33 kB
С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00043_20ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00043_20
Формат PDF
Размер 1.2 MB
Срок действия: 28/05/2020 - 28/05/2025
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