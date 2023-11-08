GLOSSA РОЗЕТКА двойная RJ11+RJ45, кат.5Е,механизм, МОЛОЧНЫЙ
GLOSSA РОЗЕТКА двойная RJ11+RJ45, кат.5Е,механизм, МОЛОЧНЫЙ
Референс: GSL000985
Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет молочный) двойной розетки разъёмами RJ45 категория 5е и RJ11 предназначен для удобного и быстрого подключения вашего компьютера и телефона к соответствующим сетям. - Выполнен из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин.
Спецификация
Технические характеристики
EC001264 Розетка/коробка коммуникационная (для передачи данных медной витой парой)
Тип комплектации Механизм с накладкой
Цвет Бежевый
Способ подключения Разъем под прокол
Направление выхода Прямолинейн.
Основные характеристики
Тип информационной розетки RJ45 - Категория 5e UTP
Тип продукта компьютерная/телефонная розетка
Тип телефонной розетки RJ11
Область применения связь
Серия Glossa
Дополнительные характеристики
Сегмент рынка рынок жилья малые коммерческие предприятия
Способ установки лапками
Цветовой оттенок кремовый
Тип монтажа скрытый
Комплектация изделия механизм
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Экологичность предложения
Информация об исключениях по регламенту rohs да
Регламент rohs китая Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения
Не содержит ртути да
Регламент reach Содержание особо опасных веществ превышает пороговую величину
Директива ec rohs Соответствует
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606480982491
|7.08
|7.08
|3.45
|см.
|74
|г.
BB1
|2
|—
|10
|шт.
|13606480982498
|18.6
|18.6
|8
|см.
|807
|г.
P12
|4
|—
|2400
|шт.
|—
|120
|80
|111
|см.
|233
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 35 мм
Высота 71 мм
Вес 0.063 кг
Ширина 71 мм
Документы
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Тип документа
Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог Каталог для дизайнеров 2023Каталог для дизайнеров 2023
Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Техническая документация Розетки компьютерные и телефонные серии GlossaРозетки компьютерные и телефонные серии Glossa
Дата документа: 10/11/2023
Формат PDF
Размер 339.88 kB
Д-ТР ЕАЭС-RoHS ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00825_20ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00825_20
Формат PDF
Размер 299.8 kB
Срок действия: 02/03/2020 - 01/03/2025
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