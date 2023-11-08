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GSL000993
GLOSSA TV АНТЕННА коннектор, механизм, МОЛОЧНЫЙ
GSL000993

GLOSSA TV АНТЕННА коннектор, механизм, МОЛОЧНЫЙ

Референс: GSL000993
Линейка Glossa

Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет молочный) антенны коннектора TV предназначен для подключения бытовой теле-, видео- и радиоаппаратуры к антенному кабелю при внутренней установке в жилых, общественных и промышленных помещениях. - Выполнен из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин.

Спецификация
Технические характеристики
EC000439 Розетка антенная (TV/ТВ/SAT/FM/R/Радио)
Способ монтажа Скрытой установки
Цвет Кремово-белый
Материал Пластик
Основные характеристики
Тип продукта USB-розетка
Серия Glossa
[in] номинальный ток 2.1 А
Серия продукта Glossa
Дополнительные характеристики
Материал центре пластины: PC + ASA монт. рама: оцинкованная сталь глянцевая
Глубина встраивания 32 мм
Режим фиксации винтами
Соединения – клеммы винтовые зажимы 2.5-2.5 мм² жесткий кабель винтовые зажимы 2.5-2.5 мм² гибкий кабель
Комплектация изделия механизм
Условия эксплуатации
Стандарты TP TС 004/2011
Степень защиты ip IP20
Экологичность предложения
Информация об исключениях по регламенту rohs да
Регламент rohs китая Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения
Не содержит ртути да
Регламент reach Содержание особо опасных веществ превышает пороговую величину
Директива ec rohs Соответствует
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064809824397.087.083.45 см. 58г.
BB1
210шт.1360648098243618.618.68 см. 657г.
CAR
3160шт.4360648098243738.438.433.2 см. 11.014кг.
P12
42880шт.12080114.6 см. 217кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 44 мм
Высота 71 мм
Вес 0.1 кг
Ширина 71 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
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Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог электроустановочных изделий 2023
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Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Каталог для дизайнеров 2023
Техническая документация Розетки телевизионные серии Glossa
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 418.86 kB
Розетки телевизионные серии Glossa
Д-ТР ЕАЭС-RoHS ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00815_20
Формат PDF
Размер 200.25 kB
Срок действия: 02/03/2020 - 01/03/2025
ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00815_20
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