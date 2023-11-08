GLOSSA TV АНТЕННА коннектор, механизм, МОЛОЧНЫЙ
GLOSSA TV АНТЕННА коннектор, механизм, МОЛОЧНЫЙ
Референс: GSL000993
Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет молочный) антенны коннектора TV предназначен для подключения бытовой теле-, видео- и радиоаппаратуры к антенному кабелю при внутренней установке в жилых, общественных и промышленных помещениях. - Выполнен из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин.
Спецификация
Технические характеристики
EC000439 Розетка антенная (TV/ТВ/SAT/FM/R/Радио)
Способ монтажа Скрытой установки
Цвет Кремово-белый
Материал Пластик
Основные характеристики
Тип продукта USB-розетка
Серия Glossa
[in] номинальный ток 2.1 А
Серия продукта Glossa
Дополнительные характеристики
Материал центре пластины: PC + ASA монт. рама: оцинкованная сталь глянцевая
Глубина встраивания 32 мм
Режим фиксации винтами
Соединения – клеммы винтовые зажимы 2.5-2.5 мм² жесткий кабель винтовые зажимы 2.5-2.5 мм² гибкий кабель
Комплектация изделия механизм
Условия эксплуатации
Стандарты TP TС 004/2011
Степень защиты ip IP20
Экологичность предложения
Информация об исключениях по регламенту rohs да
Регламент rohs китая Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения
Не содержит ртути да
Регламент reach Содержание особо опасных веществ превышает пороговую величину
Директива ec rohs Соответствует
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606480982439
|7.08
|7.08
|3.45
|см.
|58
|г.
BB1
|2
|—
|10
|шт.
|13606480982436
|18.6
|18.6
|8
|см.
|657
|г.
CAR
|3
|—
|160
|шт.
|43606480982437
|38.4
|38.4
|33.2
|см.
|11.014
|кг.
P12
|4
|—
|2880
|шт.
|—
|120
|80
|114.6
|см.
|217
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 44 мм
Высота 71 мм
Вес 0.1 кг
Ширина 71 мм
Документы
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Тип документа
Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
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Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Техническая документация Розетки телевизионные серии GlossaРозетки телевизионные серии Glossa
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 418.86 kB
Д-ТР ЕАЭС-RoHS ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00815_20ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00815_20
Формат PDF
Размер 200.25 kB
Срок действия: 02/03/2020 - 01/03/2025
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