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GSL000999
GLOSSA ВЫВОД КАБЕЛЯ, механизм, МОЛОЧНЫЙ
GSL000999

GLOSSA ВЫВОД КАБЕЛЯ, механизм, МОЛОЧНЫЙ

Референс: GSL000999
Линейка Glossa

Вывод кабеля Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет молочный). - Выполнен из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин.

Спецификация
Технические характеристики
EC000018 Накладка/вставка/механизм для коммуникационных устройств
Способ монтажа Скрытой установки
Тип комплектации Механизм с накладкой
Цвет Кремово-белый
С откидной крышкой Нет
Основные характеристики
Тип продукта Кабельный вывод
Тип упаковки Флоупак
Серия продукта Glossa
Дополнительные характеристики
Материал PC + ASA: cable entry
Монтаж электропроводки Скрытый
Соединения – клеммы without connection
Количество в одном комплекте комплект из 10 шт.
Цветовой оттенок кремовый
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды при хранении 5-40 °C
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Экологичность предложения
Директива ec rohs Анализируется
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064809815937.087.084.63 см. 55г.
BB1
210шт.1360648098159018.618.68 см. 627г.
CAR
3160шт.4360648098159138.438.433.2 см. 10.534кг.
P12
42880шт.12080114.6 см. 208кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 46.3 мм
Высота 70.8 мм
Вес 0.053 кг
Ширина 70.8 мм
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