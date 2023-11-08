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GSL001415
GLOSSA Нажимная КНОПКА,сх.1,10AX, механизм,СИРЕНЕВЫЙ ТУМАН
GSL001415

GLOSSA Нажимная КНОПКА,сх.1,10AX, механизм,СИРЕНЕВЫЙ ТУМАН

Референс: GSL001415
Линейка Glossa

Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет сиреневый туман) выключателя 1-клавишного с самовозвратом подходит для сетей 250 В, на ток 10 А. - Выполнен из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин. - Эргономичные клеммы расположены в два ряда: сверху и снизу.

Спецификация
Технические характеристики
EC001590 Выключатель / Переключатель
Номин. напряжение 250 В
Способ монтажа Скрытой установки
Тип комплектации Механизм с накладкой
Тип включения/управления Клавиша/кнопка
Основные характеристики
Комплектация изделия механизм
Серия продукта Glossa
Тип продукта кнопка
Степень защиты ip IP20
Серия Glossa
Дополнительные характеристики
[ue] номинальное рабочее напряжение 250 V переменный ток
Сегмент рынка рынок жилья малые коммерческие предприятия
Материал центре пластины: PC + ASA монт. рама: оцинкованная сталь
Глубина встраивания 22.6 мм
Номинальный ток 0,416666666666667
Условия эксплуатации
Стандарты TP TС 004/2011
Сертификаты EAC
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Экологичность предложения
Директива ec rohs Анализируется
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064812094437.087.083.85 см. 81г.
BB1
25шт.53606481209448239.28.9 см. 463г.
CAR
320шт.6360648120944540.424.210.6 см. 2.036кг.
P12
41800шт.7360648120944212080110.4 см. 201.6кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 38.5 мм
Высота 71 мм
Вес 0.071 кг
Ширина 71 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
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Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог электроустановочных изделий 2023
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Дата документа: 14/11/2023
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Размер 21.8 MB
Каталог для дизайнеров 2023
Техническая документация Выключатели и переключатели серии Glossa
Дата документа: 10/11/2023
Формат PDF
Размер 487.33 kB
Выключатели и переключатели серии Glossa
С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00043_20
Формат PDF
Размер 1.2 MB
Срок действия: 28/05/2020 - 28/05/2025
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00043_20
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