GLOSSA Перекрестный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ,сх.7,10AX, механизм,СИРЕНЕВЫЙ ТУМАН
GLOSSA Перекрестный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ,сх.7,10AX, механизм,СИРЕНЕВЫЙ ТУМАН
Референс: GSL001471
Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет сиреневый туман) переключателя 1-клавишного перекрёстного подходит для сетей 250 В, на ток 10 А. - Переключатель позволяют управлять одним источником света с двух точек. - Выполнен из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин. - Эргономичные клеммы расположены в два ряда: сверху и снизу.
Спецификация
Технические характеристики
EC001590 Выключатель / Переключатель
Номин. напряжение 250 В
Способ монтажа Скрытой установки
Тип комплектации Механизм с накладкой
Тип включения/управления Клавиша/кнопка
Основные характеристики
Серия продукта Glossa
Комплектация изделия механизм
Тип продукта выключатель нагрузки
Степень защиты ip IP20
Область применения управление
Дополнительные характеристики
Функция переключения перекрестный
Глубина встраивания 22.6 мм
Режим фиксации лапками винтами
Соединения – клеммы винтовые зажимы 2.5-2.5 мм² жесткий кабель винтовые зажимы 2.5-2.5 мм² гибкий кабель
Тип монтажа скрытый
Условия эксплуатации
Стандарты TP TС 004/2011
Сертификаты EAC
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Экологичность предложения
Директива ec rohs Анализируется
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606481209658
|7.08
|7.08
|3.85
|см.
|86
|г.
BB1
|2
|—
|5
|шт.
|53606481209653
|23
|9.2
|8.9
|см.
|488
|г.
CAR
|3
|—
|20
|шт.
|63606481209650
|40.4
|24.2
|10.6
|см.
|2.136
|кг.
P12
|4
|—
|1800
|шт.
|73606481209657
|120
|80
|110.4
|см.
|210.6
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 38.5 мм
Высота 71 мм
Вес 0.076 кг
Ширина 71 мм
Документы
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Тип документа
Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог Каталог для дизайнеров 2023Каталог для дизайнеров 2023
Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Техническая документация Выключатели и переключатели серии GlossaВыключатели и переключатели серии Glossa
Дата документа: 10/11/2023
Формат PDF
Размер 487.33 kB
С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00043_20ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00043_20
Формат PDF
Размер 1.2 MB
Срок действия: 28/05/2020 - 28/05/2025
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