GLOSSA РОЗЕТКА компьютерная RJ45 кат.5Е, механизм, СИРЕНЕВЫЙ ТУМАН
GLOSSA РОЗЕТКА компьютерная RJ45 кат.5Е, механизм, СИРЕНЕВЫЙ ТУМАН
Референс: GSL001481K
Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет сиреневый туман) розетки компьютерной с разъёмом RJ45 категория 5е предназначен для удобного и быстрого подключения вашего компьютера к компьютерной сети. - Выполнен из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин.
Спецификация
Технические характеристики
EC001264 Розетка/коробка коммуникационная (для передачи данных медной витой парой)
Тип комплектации Механизм с накладкой
Цвет Фиолетовый
Способ подключения Прочее
Направление выхода Прямолинейн.
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606481275028
|7.08
|7.08
|3.45
|см.
|66
|г.
BB1
|2
|—
|5
|шт.
|53606481275023
|23
|9.2
|8.9
|см.
|383
|г.
CAR
|3
|—
|20
|шт.
|63606481275020
|40.4
|24.2
|10.6
|см.
|1.741
|кг.
P12
|4
|—
|1800
|шт.
|73606481275027
|120
|80
|110.4
|см.
|174.6
|кг.
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Дата документа: 10/11/2023
Формат PDF
Размер 339.88 kB
Д-ТР ЕАЭС-RoHS ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00825_20ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00825_20
Формат PDF
Размер 299.8 kB
Срок действия: 02/03/2020 - 01/03/2025
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