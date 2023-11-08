GLOSSA TV АНТЕННА коннектор, механизм, СИРЕНЕВЫЙ ТУМАН
GLOSSA TV АНТЕННА коннектор, механизм, СИРЕНЕВЫЙ ТУМАН
Референс: GSL001493
Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет сиреневый туман) антенны коннектора TV предназначен для подключения бытовой теле-, видео- и радиоаппаратуры к антенному кабелю при внутренней установке в жилых, общественных и промышленных помещениях. - Выполнен из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин.
Спецификация
Технические характеристики
EC000439 Розетка антенная (TV/ТВ/SAT/FM/R/Радио)
Способ монтажа Скрытой установки
Цвет Прочее
Основные характеристики
Цветовой оттенок lilac
Серия продукта Glossa
Комплектация изделия механизм
Тип продукта USB-розетка
Степень защиты ip IP20
Дополнительные характеристики
[in] номинальный ток 2.1 А
Сегмент рынка малые коммерческие предприятия рынок жилья
Материал монт. рама: оцинкованная сталь (матовый) центре пластины: PC + ASA
Выходное напряжение 5 V постоянный ток 2.1 A для порт 1 5 V постоянный ток 2.1 A для порт 2
Входное напряжение 100...240 V переменный ток
Условия эксплуатации
Стандарты TP TС 004/2011
Сертификаты EAC
Экологичность предложения
Регламент reach Содержание особо опасных веществ превышает пороговую величину
Информация об исключениях по регламенту rohs да
Регламент rohs китая Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения
Директива ec rohs Соответствует
Не содержит ртути да
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606481283399
|7.08
|7.08
|3.45
|см.
|58
|г.
BB1
|2
|—
|5
|шт.
|53606481283394
|23
|9.2
|8.9
|см.
|348
|г.
CAR
|3
|—
|20
|шт.
|63606481283391
|40.4
|24.2
|10.6
|см.
|1.576
|кг.
P12
|4
|—
|1800
|шт.
|73606481283398
|120
|80
|110.4
|см.
|160.2
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 44 мм
Высота 71 мм
Вес 0.1 кг
Ширина 71 мм
Документы
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Тип документа
Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
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Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
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Техническая документация Розетки телевизионные серии GlossaРозетки телевизионные серии Glossa
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 418.86 kB
Д-ТР ЕАЭС-RoHS ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00815_20ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00815_20
Формат PDF
Размер 200.25 kB
Срок действия: 02/03/2020 - 01/03/2025
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