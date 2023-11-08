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GSL001499
GLOSSA ВЫВОД КАБЕЛЯ, механизм, СИРЕНЕВЫЙ ТУМАН
GSL001499

GLOSSA ВЫВОД КАБЕЛЯ, механизм, СИРЕНЕВЫЙ ТУМАН

Референс: GSL001499
Линейка Glossa

Вывод кабеля Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет сирневый туман). - Выполнен из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин.

Спецификация
Технические характеристики
EC000018 Накладка/вставка/механизм для коммуникационных устройств
Способ монтажа Скрытой установки
Тип комплектации Механизм с накладкой
Цвет Прочее
С откидной крышкой Да
Основные характеристики
Тип упаковки Флоупак
Тип продукта Кабельный вывод
Серия продукта Glossa
Степень защиты ip IP20
Цветовой оттенок lilac
Дополнительные характеристики
Материал PC + ASA: cable entry
Монтаж электропроводки Скрытый
Соединения – клеммы without connection
Количество в одном комплекте комплект из 10 шт.
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды при хранении 5-40 °C
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Экологичность предложения
Директива ec rohs Анализируется
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064812832457.087.084.63 см. 55г.
BB1
25шт.53606481283240239.28.9 см. 333г.
CAR
320шт.6360648128324740.424.210.6 см. 1.516кг.
P12
41800шт.7360648128324412080110.4 см. 154.8кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 46.3 мм
Высота 70.8 мм
Вес 0.053 кг
Ширина 70.8 мм
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