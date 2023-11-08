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KD-4-18
W59 4-постовая РАМКА, БЕЛЫЙ
KD-4-18

W59 4-постовая РАМКА, БЕЛЫЙ

Референс: KD-4-18
Линейка W59

Рамка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) W59 (цвет белый) четырёхместная. - Позволяет гармонично вписать электроустановочное изделие в интерьер помещения. - Корпус изделия выполнен из высококачественного ABS-пластика.

Спецификация
Технические характеристики
EC000007 Рамка для электроустановочных устройств
Цвет Белый
Ширина 85 мм
Не содержит (без) галогенов Да
Высота 298 мм
Основные характеристики
Оттенок цвета накладки белый
Серия продукта W59
Тип продукта рамка
Дополнительные характеристики
Материал ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол)
Режим фиксации защёлкивание
Количество постов 4-постовая
Тип покрытия глянцевая
Экологичность предложения
Регламент reach Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину
Информация об исключениях по регламенту rohs да
Экологическая отчетнсть ENVPEP130201EN
Статус устойчивого продукта Грин Премиум продукция
Регламент rohs китая Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.460705033524129.88.50.9 см. 41г.
BB1
215шт.469020101822337.218.610.6 см. 752г.
CAR
390шт.1469020101822038.438.433.2 см. 5.7кг.
P12
41620шт.12080114.6 см. 109кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 9 мм
Высота 298 мм
Вес 0.0383 кг
Ширина 85 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог электроустановочных изделий 2023
Каталог Каталог для дизайнеров 2023
Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Каталог для дизайнеров 2023
Техническая документация Рамки серии W59
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 483.18 kB
Рамки серии W59
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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