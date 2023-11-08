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KP-152-68
W59 КОРОБКА подъемная для наружного монтажа с рамкой 1-местная, ЧЕРНЫЙ БАРХАТ
KP-152-68

W59 КОРОБКА подъемная для наружного монтажа с рамкой 1-местная, ЧЕРНЫЙ БАРХАТ

Референс: KP-152-68
Линейка W59

Коробка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) W59 (цвет чёрный бархат) одноместная подъемная с рамками для открытого монтажа. - Позволяет установить любую функцию скрытого монтажа на стену (как изделие открытого монтажа) . - Корпус изделия выполнен из высококачественного ABS-пластика.

Спецификация
Технические характеристики
EC000080 Корпус (адаптер) для накладного монтажа ЭУИ скрытой установки
Тип комплектации Рамка для накладного монтажа
Количество постов (мест) 1
Вид/ марка материала Термопласт
Материал Пластик
Основные характеристики
Сегмент рынка рынок жилья малые коммерческие предприятия
Категория - аксессуар/отдельная деталь аксессуар для монтажа
Тип продукта коробка для наружного монтажа
Цветовой оттенок черный
Серия W59 W59
Дополнительные характеристики
Материал ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол): крышка
Глубина встраивания 39.5 мм
Монтаж электропроводки открытый
Количество постов 1-постовая
Тип покрытия глянцевое
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064809834508.68.64.9 см. 62г.
BB1
210шт.1360648098345723.219.58.9 см. 726г.
CAR
360шт.4360648098345840.424.228.8 см. 4.576кг.
P12
41800шт.12080101.4 см. 157кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 39.5 мм
Высота 85 мм
Ширина 85 мм
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