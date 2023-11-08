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RP-1-2
РОЗЕТКА ПОТОЛОЧНАЯ С УДЛ.ОСЬЮ БЕЛЫЙ
RP-1-2
RP-1-2

РОЗЕТКА ПОТОЛОЧНАЯ С УДЛ.ОСЬЮ БЕЛЫЙ

Референс: RP-1-2
Линейка MultiBox

РОЗЕТКА ПОТОЛОЧНАЯ (без клеммника), с крюком для подвески светильников (НАГРУЗКА до 15 кг), цвет - БЕЛЫЙ, имеет удлиненное поперечное коромысло

Спецификация
Технические характеристики
EC002557 Механические аксессуары для светильников
Цвет Белый
Тип компонента/запасной части Прочее
Диаметр 100 мм
Материал Пластик
Основные характеристики
Тип продукта потолочный крюк с удлиненной осью для подвешивания люстры
Дополнительные характеристики
Материал ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол): потолочный крюк
Тип покрытия (матовый)
Цветовой оттенок белый
Экологичность предложения
Регламент reach Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину
Информация об исключениях по регламенту rohs да
Не содержит ртути да
Экологическая отчетнсть ENVPEP130201EN
Статус устойчивого продукта Грин Премиум продукция
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.4607050334619201010 см. 70г.
CAR
3180шт.2460705033461340.424.228.8 см. 12.6кг.
P12
45400шт.12080101.4 см. 445кг.
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