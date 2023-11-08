РОЗЕТКА ПОТОЛОЧНАЯ С УДЛ.ОСЬЮ БЕЛЫЙ
РОЗЕТКА ПОТОЛОЧНАЯ С УДЛ.ОСЬЮ БЕЛЫЙ
Референс: RP-1-2
Линейка MultiBox
РОЗЕТКА ПОТОЛОЧНАЯ (без клеммника), с крюком для подвески светильников (НАГРУЗКА до 15 кг), цвет - БЕЛЫЙ, имеет удлиненное поперечное коромысло
Спецификация
Технические характеристики
EC002557 Механические аксессуары для светильников
Цвет Белый
Тип компонента/запасной части Прочее
Диаметр 100 мм
Материал Пластик
Основные характеристики
Тип продукта потолочный крюк с удлиненной осью для подвешивания люстры
Дополнительные характеристики
Материал ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол): потолочный крюк
Тип покрытия (матовый)
Цветовой оттенок белый
Экологичность предложения
Регламент reach Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину
Информация об исключениях по регламенту rohs да
Не содержит ртути да
Экологическая отчетнсть ENVPEP130201EN
Статус устойчивого продукта Грин Премиум продукция
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4607050334619
|20
|10
|10
|см.
|70
|г.
CAR
|3
|—
|180
|шт.
|24607050334613
|40.4
|24.2
|28.8
|см.
|12.6
|кг.
P12
|4
|—
|5400
|шт.
|—
|120
|80
|101.4
|см.
|445
|кг.
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