СЖИМ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ (16-35/1,5-10 ММ2)
СЖИМ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ (16-35/1,5-10 ММ2)
Референс: U733M
Линейка MultiBox
СЖИМ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ (магистраль 16…35 мм2/отходящий провод 1,5…10 мм2) для организации ответвлений от магистрального провода
Спецификация
Технические характеристики
EC001064 Компактный резьбовой зажим (кольцо) для кабельного ответвления
Ширина 36 мм
Диаметр 44 мм
Количество проводников на кабель 1
Длина 44 мм
Основные характеристики
Цветовой оттенок Белый
Тип продукта Кабельный сжим
Тип покрытия глянцевое
Дополнительные характеристики
Материал ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол): крышка
Сечение кабеля 1.5-10 мм²
Внешний диаметр кабеля 16-35 мм
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4607050333193
|4.4
|4.4
|3.6
|см.
|42
|г.
CAR
|3
|—
|140
|шт.
|24607050333197
|40.4
|24.2
|14
|см.
|6.6
|кг.
P12
|4
|—
|9800
|шт.
|—
|120
|80
|113
|см.
|459
|кг.
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Размер 314.24 kB
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Срок действия: 14/07/2021 - 13/07/2026
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