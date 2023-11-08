BLANCA О/У РОЗЕТКА 4-мест. с зазем. со шт.МОНТ.ПЛ.16А 250В, БЕЛЫЙ,опт.уп.Россия
BLANCA О/У РОЗЕТКА 4-мест. с зазем. со шт.МОНТ.ПЛ.16А 250В, БЕЛЫЙ,опт.уп.Россия
Референс: RA16-411M-B
Розетка четырёхместная Systeme Electric (ранее Schneider Electric) BLANCA (открытой установки, цвет белый) с заземлением и со шторками, с монтажной стальной пластиной предназначена для сетей до 250 В на ток до 16 А. - Четырёхместная розетка позволяет подключить четыре устройства в одном месте. - Заземляющий контакт обеспечивает дополнительную защиту от удара электрическим током. При наличии заземления электрический потенциал уходит в землю, защищая человека. - Оптовая упаковка, сделано в России.
Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
Номин. ток 16 А
Номин. напряжение 250 В
Способ монтажа Открытой установки
Тип комплектации В сборе с корпусом
Основные характеристики
Комплектация изделия механизм в сборе
Тип продукта 4-я розетка
Сегмент рынка малые коммерческие предприятия рынок жилья
Цветовой оттенок Белый
Конфигурация выходных полюсов 4 х 2К + З
Дополнительные характеристики
Тип монтажа открытый
Режим фиксации Винтом
Тип покрытия глянцевое
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4607050334145
|23.8
|8.2
|4.3
|см.
|391
|г.
CAR
|3
|—
|22
|шт.
|24607050334149
|40.4
|24.2
|28.8
|см.
|9.5
|кг.
P12
|4
|—
|660
|шт.
|—
|120
|80
|101.4
|см.
|578
|кг.
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С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20
Формат PDF
Размер 707.7 kB
Срок действия: 16/07/2020 - 16/07/2025
Д-ТР ЕАЭС-RoHS ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00697_20ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00697_20
Формат PDF
Размер 1.52 MB
Срок действия: 27/02/2020 - 26/02/2025
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