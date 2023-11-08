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RA16-411M-B
BLANCA О/У РОЗЕТКА 4-мест. с зазем. со шт.МОНТ.ПЛ.16А 250В, БЕЛЫЙ,опт.уп.Россия
RA16-411M-B
RA16-411M-B

BLANCA О/У РОЗЕТКА 4-мест. с зазем. со шт.МОНТ.ПЛ.16А 250В, БЕЛЫЙ,опт.уп.Россия

Референс: RA16-411M-B
Линейка Blanca

Розетка четырёхместная Systeme Electric (ранее Schneider Electric) BLANCA (открытой установки, цвет белый) с заземлением и со шторками, с монтажной стальной пластиной предназначена для сетей до 250 В на ток до 16 А. - Четырёхместная розетка позволяет подключить четыре устройства в одном месте. - Заземляющий контакт обеспечивает дополнительную защиту от удара электрическим током. При наличии заземления электрический потенциал уходит в землю, защищая человека. - Оптовая упаковка, сделано в России.

Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
Номин. ток 16 А
Номин. напряжение 250 В
Способ монтажа Открытой установки
Тип комплектации В сборе с корпусом
Основные характеристики
Комплектация изделия механизм в сборе
Тип продукта 4-я розетка
Сегмент рынка малые коммерческие предприятия рынок жилья
Цветовой оттенок Белый
Конфигурация выходных полюсов 4 х 2К + З
Дополнительные характеристики
Тип монтажа открытый
Режим фиксации Винтом
Тип покрытия глянцевое
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.460705033414523.88.24.3 см. 391г.
CAR
322шт.2460705033414940.424.228.8 см. 9.5кг.
P12
4660шт.12080101.4 см. 578кг.
Документы
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Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог электроустановочных изделий 2023
Каталог Каталог для дизайнеров 2023
Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Каталог для дизайнеров 2023
С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20
Формат PDF
Размер 707.7 kB
Срок действия: 16/07/2020 - 16/07/2025
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20
Д-ТР ЕАЭС-RoHS ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00697_20
Формат PDF
Размер 1.52 MB
Срок действия: 27/02/2020 - 26/02/2025
ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00697_20
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