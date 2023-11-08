РОЗЕТКА ПОТОЛОЧНАЯ (НАГРУЗКА ДО 15 КГ.) БЕЛЫЙ
РОЗЕТКА ПОТОЛОЧНАЯ (НАГРУЗКА ДО 15 КГ.) БЕЛЫЙ
Референс: RP-1
Линейка MultiBox
РОЗЕТКА ПОТОЛОЧНАЯ (без клеммника), с крюком для подвески светильников (НАГРУЗКА до 15 кг), цвет - БЕЛЫЙ
Спецификация
Технические характеристики
EC002557 Механические аксессуары для светильников
Цвет Белый
Ширина 100 мм
Высота 100 мм
Тип компонента/запасной части Прочее
Основные характеристики
Цветовой оттенок Белый
Тип продукта потолочный крюк для подвешивания люстры
Тип покрытия матовый
Дополнительные характеристики
Материал ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол): потолочный крюк
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4607050333339
|12
|10
|10
|см.
|58
|г.
CAR
|3
|—
|180
|шт.
|24607050333333
|40.4
|24.2
|28.8
|см.
|10.5
|кг.
P12
|4
|—
|5400
|шт.
|—
|120
|80
|101.4
|см.
|380
|кг.
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