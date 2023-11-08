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RP-1
РОЗЕТКА ПОТОЛОЧНАЯ (НАГРУЗКА ДО 15 КГ.) БЕЛЫЙ
RP-1
RP-1

РОЗЕТКА ПОТОЛОЧНАЯ (НАГРУЗКА ДО 15 КГ.) БЕЛЫЙ

Референс: RP-1
Линейка MultiBox

РОЗЕТКА ПОТОЛОЧНАЯ (без клеммника), с крюком для подвески светильников (НАГРУЗКА до 15 кг), цвет - БЕЛЫЙ

Спецификация
Технические характеристики
EC002557 Механические аксессуары для светильников
Цвет Белый
Ширина 100 мм
Высота 100 мм
Тип компонента/запасной части Прочее
Основные характеристики
Цветовой оттенок Белый
Тип продукта потолочный крюк для подвешивания люстры
Тип покрытия матовый
Дополнительные характеристики
Материал ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол): потолочный крюк
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.4607050333339121010 см. 58г.
CAR
3180шт.2460705033333340.424.228.8 см. 10.5кг.
P12
45400шт.12080101.4 см. 380кг.
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