BLANCA О/У РОЗЕТКА РАДИО 30В 50-10000Гц,БЕЛЫЙ,опт.уп.Россия
BLANCA О/У РОЗЕТКА РАДИО 30В 50-10000Гц,БЕЛЫЙ,опт.уп.Россия
Референс: RPVA-B
Розетка информационная Systeme Electric (ранее Schneider Electric) ПРИМА (открытой установки, цвет белый) применяется для подключения радио-кабеля к сети до 30 В и частотой 50-10000 Гц. - Изделие выполнено из высококачественного материала поверхности: ABS-пластик. - Оптовая упаковка, сделано в России.
Спецификация
Технические характеристики
EC000439 Розетка антенная (TV/ТВ/SAT/FM/R/Радио)
Способ монтажа Открытой установки
Цвет Белый
Модель/исполнение Оконечная розетка
Не содержит (без) галогенов Нет
Основные характеристики
Частота передачи 5-10000 Гц
Цветовой оттенок Белый
Тип покрытия глянцевое
Комплектация изделия механизм в сборе
Режим фиксации винтами
Дополнительные характеристики
Длина зачистки проводов 11 мм
Материал ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол): крышка механизма
Соединения – клеммы безвинтовые зажимы 1.5-1.5 мм² Гибкий кабель безвинтовые зажимы 1.5-1.5 мм² Жесткий кабель
Диапазон мощности
Вес нетто 0.0376 кг
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4607050334336
|6.5
|6.5
|2.62
|см.
|36
|г.
CAR
|3
|—
|171
|шт.
|24607050334330
|40.4
|24.2
|28.8
|см.
|6
|кг.
P12
|4
|—
|5130
|шт.
|—
|120
|80
|101.4
|см.
|211
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 27.3 мм
Высота 65 мм
Ширина 65 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог Каталог для дизайнеров 2023Каталог для дизайнеров 2023
Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Д-ТР ЕАЭС-RoHS EАЭС N RU Д-RU.РА09.В.13627_22EАЭС N RU Д-RU.РА09.В.13627_22
Формат PDF
Размер 990.94 kB
Срок действия: 16/12/2022 - 15/12/2027
Д-ТР ЕАЭС-RoHS ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00691_20ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00691_20
Формат PDF
Размер 182.03 kB
Срок действия: 27/02/2020 - 26/02/2025
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик