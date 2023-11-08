Продукты
RPVA-B
BLANCA О/У РОЗЕТКА РАДИО 30В 50-10000Гц,БЕЛЫЙ,опт.уп.Россия
RPVA-B
RPVA-B
RPVA-B
RPVA-B
RPVA-B
RPVA-B

BLANCA О/У РОЗЕТКА РАДИО 30В 50-10000Гц,БЕЛЫЙ,опт.уп.Россия

Референс: RPVA-B
Линейка Blanca

Розетка информационная Systeme Electric (ранее Schneider Electric) ПРИМА (открытой установки, цвет белый) применяется для подключения радио-кабеля к сети до 30 В и частотой 50-10000 Гц. - Изделие выполнено из высококачественного материала поверхности: ABS-пластик. - Оптовая упаковка, сделано в России.

Спецификация
Технические характеристики
EC000439 Розетка антенная (TV/ТВ/SAT/FM/R/Радио)
Способ монтажа Открытой установки
Цвет Белый
Модель/исполнение Оконечная розетка
Не содержит (без) галогенов Нет
Основные характеристики
Частота передачи 5-10000 Гц
Цветовой оттенок Белый
Тип покрытия глянцевое
Комплектация изделия механизм в сборе
Режим фиксации винтами
Дополнительные характеристики
Длина зачистки проводов 11 мм
Материал ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол): крышка механизма
Соединения – клеммы безвинтовые зажимы 1.5-1.5 мм² Гибкий кабель безвинтовые зажимы 1.5-1.5 мм² Жесткий кабель
Диапазон мощности
Вес нетто 0.0376 кг
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46070503343366.56.52.62 см. 36г.
CAR
3171шт.2460705033433040.424.228.8 см. 6кг.
P12
45130шт.12080101.4 см. 211кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 27.3 мм
Высота 65 мм
Ширина 65 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
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Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог электроустановочных изделий 2023
Каталог Каталог для дизайнеров 2023
Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Каталог для дизайнеров 2023
Д-ТР ЕАЭС-RoHS EАЭС N RU Д-RU.РА09.В.13627_22
Формат PDF
Размер 990.94 kB
Срок действия: 16/12/2022 - 15/12/2027
EАЭС N RU Д-RU.РА09.В.13627_22
Д-ТР ЕАЭС-RoHS ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00691_20
Формат PDF
Размер 182.03 kB
Срок действия: 27/02/2020 - 26/02/2025
ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00691_20
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