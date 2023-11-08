BLANCA О/У РОЗЕТКА с зазем. со шт. ПЛИНТУСН.МОНТ.ПЛ.16А 250В, БЕЛЫЙ,опт.уп.Росси
BLANCA О/У РОЗЕТКА с зазем. со шт. ПЛИНТУСН.МОНТ.ПЛ.16А 250В, БЕЛЫЙ,опт.уп.Росси
Референс: RA16-003-2M-B
Розетка плинтусная Systeme Electric (ранее Schneider Electric) BLANCA (открытой установки, цвет белый) с заземлением и со шторками, с монтажной стальной пластиной предназначена для сетей до 250 В на ток до 16 А. - Изделие выполнено из высококачественного материала поверхности: ABS-пластик. - Заземляющий контакт обеспечивает дополнительную защиту от удара электрическим током. При наличии заземления электрический потенциал уходит в землю, защищая человека. - Оптовая упаковка, сделано в России.
Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
Номин. ток 16 А
Номин. напряжение 250 В
Способ монтажа Открытой установки
Тип комплектации В сборе с корпусом
Основные характеристики
Серия продукта Прима
Стандартное описание розетки с заземляющим контактом
Тип продукта 1 розетка
Конфигурация выходных полюсов 2P + E
Дополнительные характеристики
Сегмент рынка рынок жилья малые коммерческие предприятия
Режим фиксации винтом
Тип монтажа открытый
Тип покрытия глянцевая
Комплектация изделия механизм в сборе
Экологичность предложения
Директива ec rohs Соответствует
Статус устойчивого продукта Грин Премиум продукция
Регламент reach Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину
Информация об исключениях по регламенту rohs да
Экологическая отчетнсть ENVPEP130201EN
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4607050334312
|10.1
|6.6
|4.2
|см.
|121
|г.
CAR
|3
|—
|82
|шт.
|24607050334316
|40.4
|24.2
|28.8
|см.
|10.6
|кг.
P12
|4
|—
|2460
|шт.
|—
|120
|80
|101.4
|см.
|404
|кг.
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Размер 21.8 MB
С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20
Формат PDF
Размер 707.7 kB
Срок действия: 16/07/2020 - 16/07/2025
Д-ТР ЕАЭС-RoHS ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00697_20ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00697_20
Формат PDF
Размер 1.52 MB
Срок действия: 27/02/2020 - 26/02/2025
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