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RA16-003-2M-B
BLANCA О/У РОЗЕТКА с зазем. со шт. ПЛИНТУСН.МОНТ.ПЛ.16А 250В, БЕЛЫЙ,опт.уп.Росси
RA16-003-2M-B
RA16-003-2M-B

BLANCA О/У РОЗЕТКА с зазем. со шт. ПЛИНТУСН.МОНТ.ПЛ.16А 250В, БЕЛЫЙ,опт.уп.Росси

Референс: RA16-003-2M-B
Линейка Blanca

Розетка плинтусная Systeme Electric (ранее Schneider Electric) BLANCA (открытой установки, цвет белый) с заземлением и со шторками, с монтажной стальной пластиной предназначена для сетей до 250 В на ток до 16 А. - Изделие выполнено из высококачественного материала поверхности: ABS-пластик. - Заземляющий контакт обеспечивает дополнительную защиту от удара электрическим током. При наличии заземления электрический потенциал уходит в землю, защищая человека. - Оптовая упаковка, сделано в России.

Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
Номин. ток 16 А
Номин. напряжение 250 В
Способ монтажа Открытой установки
Тип комплектации В сборе с корпусом
Основные характеристики
Серия продукта Прима
Стандартное описание розетки с заземляющим контактом
Тип продукта 1 розетка
Конфигурация выходных полюсов 2P + E
Дополнительные характеристики
Сегмент рынка рынок жилья малые коммерческие предприятия
Режим фиксации винтом
Тип монтажа открытый
Тип покрытия глянцевая
Комплектация изделия механизм в сборе
Экологичность предложения
Директива ec rohs Соответствует
Статус устойчивого продукта Грин Премиум продукция
Регламент reach Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину
Информация об исключениях по регламенту rohs да
Экологическая отчетнсть ENVPEP130201EN
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.460705033431210.16.64.2 см. 121г.
CAR
382шт.2460705033431640.424.228.8 см. 10.6кг.
P12
42460шт.12080101.4 см. 404кг.
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Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог электроустановочных изделий 2023
Каталог Каталог для дизайнеров 2023
Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Каталог для дизайнеров 2023
С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20
Формат PDF
Размер 707.7 kB
Срок действия: 16/07/2020 - 16/07/2025
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20
Д-ТР ЕАЭС-RoHS ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00697_20
Формат PDF
Размер 1.52 MB
Срок действия: 27/02/2020 - 26/02/2025
ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00697_20
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