BLANCA О/У РОЗЕТКА с зазем. со шт. ПЛИНТУСН.МОНТ.ПЛ.16А 250В, БЕЛЫЙ,опт.уп.Росси

Розетка плинтусная Systeme Electric (ранее Schneider Electric) BLANCA (открытой установки, цвет белый) с заземлением и со шторками, с монтажной стальной пластиной предназначена для сетей до 250 В на ток до 16 А. - Изделие выполнено из высококачественного материала поверхности: ABS-пластик. - Заземляющий контакт обеспечивает дополнительную защиту от удара электрическим током. При наличии заземления электрический потенциал уходит в землю, защищая человека. - Оптовая упаковка, сделано в России.