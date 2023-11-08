Продукты
RA32-211R-B
BLANCA О/У РОЗЕТКА комб:ДЛЯ ЭЛЕКТРОПЛИТЫ 32А+силовая 16А 250В,БЕЛЫЙ,опт.уп.Росси
RA32-211R-B
RA32-211R-B
RA32-211R-B
RA32-211R-B
RA32-211R-B
RA32-211R-B
RA32-211R-B
RA32-211R-B
RA32-211R-B
RA32-211R-B
RA32-211R-B
RA32-211R-B
RA32-211R-B
RA32-211R-B

BLANCA О/У РОЗЕТКА комб:ДЛЯ ЭЛЕКТРОПЛИТЫ 32А+силовая 16А 250В,БЕЛЫЙ,опт.уп.Росси

Референс: RA32-211R-B
Линейка Blanca

Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) BLANCA (открытой установки, цвет белый) комбинированная для электроплиты на ток 32 А и силовая с заземлением и со шторками предназначена для сетей до 250 В на ток до 16 А. - Изделие выполнено из высококачественного материала поверхности: ABS-пластик. - В контактных группах используется высококачественная латунь. - Оптовая упаковка, сделано в России.

Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
Номин. ток 16 А
Номин. напряжение 250 В
Способ монтажа Открытой установки
Тип комплектации В сборе с корпусом
Основные характеристики
Конфигурация выходных полюсов 2P + PE, со шторками
Сегмент рынка рынок жилья малые коммерческие предприятия
Серия Прима
Стандартное описание розетки с заземляющим контактом
Комплектация изделия механизм в сборе
Дополнительные характеристики
Режим фиксации Винтом
Тип покрытия глянцевое
Тип монтажа открытый
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.469020100099016.584.15 см. 166г.
CAR
330шт.1469020100099740.424.228.8 см. 10кг.
P12
4900шт.12080101.4 см. 176кг.
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Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог электроустановочных изделий 2023
Каталог Каталог для дизайнеров 2023
Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Каталог для дизайнеров 2023
С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU C-RU.АТ21.В.00117_22
Формат PDF
Размер 3.51 MB
Срок действия: 19/12/2022 - 18/12/2027
ЕАЭС RU C-RU.АТ21.В.00117_22
Д-ТР ЕАЭС-RoHS EАЭС N RU Д-RU.РА09.В.13785_22
Формат PDF
Размер 990.53 kB
Срок действия: 16/12/2022 - 15/12/2027
EАЭС N RU Д-RU.РА09.В.13785_22
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