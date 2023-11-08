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U734M
СЖИМ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ (16-35/16-25 ММ2)
U734M

СЖИМ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ (16-35/16-25 ММ2)

Референс: U734M
Линейка MultiBox

СЖИМ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ (магистраль 16…35 мм2/отходящий провод 16…25 мм2) для организации ответвлений от магистрального провода

Спецификация
Технические характеристики
EC001064 Компактный резьбовой зажим (кольцо) для кабельного ответвления
Ширина 36 мм
Диаметр 44 мм
Количество проводников на кабель 1
Длина 44 мм
Основные характеристики
Цветовой оттенок Белый
Тип продукта Кабельный сжим
Тип покрытия глянцевое
Дополнительные характеристики
Материал ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол): крышка
Сечение кабеля 16-25 мм²
Внешний диаметр кабеля 16-35 мм
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46070503332094.44.43.6 см. 42г.
CAR
3140шт.2460705033320340.424.214 см. 6.6кг.
P12
49800шт.12080113 см. 459кг.
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Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог электроустановочных изделий 2023
Каталог Каталог для дизайнеров 2023
Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Каталог для дизайнеров 2023
Техническая документация Сжимы ответвительные
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 314.24 kB
Сжимы ответвительные
С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00088_21
Формат PDF
Размер 1.09 MB
Срок действия: 14/07/2021 - 13/07/2026
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00088_21
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