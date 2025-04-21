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S9V13263
Systeme9 Блок диф. тока (БДТ) 63A 2P 100мА Тип-AC 230В
S9V13263

Systeme9 Блок диф. тока (БДТ) 63A 2P 100мА Тип-AC 230В

Референс: S9V13263
Серия Systeme9

Блок дифференциального тока (БДТ) или Vigi-блок S9V, серии Systeme9, Systeme Electric, 2-полюсный, номинальный ток 63 А, ток утечки = 100 мА, тип AC. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 61008-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 230 В. В сочетании с автоматическим выключателем предназначен для защиты цепей от сверхтоков и людей от токов утечки при прямом и косвенном прикосновении к токоведущим частям. Принцип действия - электромеханический. Оснащен посадочной шиной для АВ, индикатором срабатывания по причине возникновения тока утечки и защитой от ошибки при выборе АВ. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок.

5 070  
Спецификация
Технические характеристики
EC002297 Блок дифференциального тока
Степень защиты (IP) IP20
Поперечное сечение подключаемого многопроволочного (гибкого) провода 16-16
Частота 50/60 Гц
Поперечное сечение подключаемого однопроволочного (жесткого) провода 25-25
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.468040921086410.97.58.2 см. 0.29кг.
CAR
330шт.1468040921086138.227.829 см. 8.9кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
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3D модели
S9V 2P
Дата документа: 21/04/2025
Формат STP
Размер 7.43 MB
S9V 2P
Техническая документация
Листовка серии Systeme9
Дата документа: 22/04/2025
Формат PDF
Размер 21.84 MB
Листовка серии Systeme9
Техническая документация
Руководство по эксплуатации для дифференциальных блоков (Vigi) серии Systeme9
Дата документа: 22/04/2025
Формат PDF
Размер 345.21 kB
Руководство по эксплуатации для дифференциальных блоков (Vigi) серии Systeme9
Каталог
Каталог серии Systeme9
Дата документа: 25/04/2025
Формат PDF
Размер 24.54 MB
Каталог серии Systeme9
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