Systeme9 Блок диф. тока (БДТ) 63A 4P 100мА Тип-AC 400В

Блок дифференциального тока (БДТ) или Vigi-блок S9V, серии Systeme9, Systeme Electric, 4-полюсный, номинальный ток 63 А, ток утечки = 100 мА, тип AC. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 61008-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 230 В. В сочетании с автоматическим выключателем предназначен для защиты цепей от сверхтоков и людей от токов утечки при прямом и косвенном прикосновении к токоведущим частям. Принцип действия - электромеханический. Оснащен посадочной шиной для АВ, индикатором срабатывания по причине возникновения тока утечки и защитой от ошибки при выборе АВ. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок.