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S9V22325
Systeme9 Блок диф. тока (БДТ) 25A 3P 30мА Тип-A 400В
S9V22325

Systeme9 Блок диф. тока (БДТ) 25A 3P 30мА Тип-A 400В

Референс: S9V22325
Серия Systeme9

Блок дифференциального тока (БДТ) или Vigi-блок S9V, серии Systeme9, Systeme Electric, 3-полюсный, номинальный ток 25 А, ток утечки = 30 мА, тип A. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 61008-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. В сочетании с автоматическим выключателем предназначен для защиты цепей от сверхтоков и людей от токов утечки при прямом и косвенном прикосновении к токоведущим частям. Принцип действия - электромеханический. Оснащен посадочной шиной для АВ, индикатором срабатывания по причине возникновения тока утечки и защитой от ошибки при выборе АВ. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок.

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Спецификация
Технические характеристики
EC002297 Блок дифференциального тока
Степень защиты (IP) IP20
Поперечное сечение подключаемого многопроволочного (гибкого) провода 16-16
Частота 50/60 Гц
Поперечное сечение подключаемого однопроволочного (жесткого) провода 25-25
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46804092111441210.98 см. 0.31кг.
CAR
318шт.1468040921114138.227.829 см. 5.9кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
3D модели
S9V 3P
Дата документа: 21/04/2025
Формат STP
Размер 7.61 MB
S9V 3P
Техническая документация
Листовка серии Systeme9
Дата документа: 22/04/2025
Формат PDF
Размер 21.84 MB
Листовка серии Systeme9
Техническая документация
Руководство по эксплуатации для дифференциальных блоков (Vigi) серии Systeme9
Дата документа: 22/04/2025
Формат PDF
Размер 345.21 kB
Руководство по эксплуатации для дифференциальных блоков (Vigi) серии Systeme9
Каталог
Каталог серии Systeme9
Дата документа: 25/04/2025
Формат PDF
Размер 24.54 MB
Каталог серии Systeme9
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