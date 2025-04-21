Systeme9 Блок диф. тока (БДТ) 63A 4P 300мА Тип-A 400В
Systeme9 Блок диф. тока (БДТ) 63A 4P 300мА Тип-A 400В
Референс: S9V24463
Блок дифференциального тока (БДТ) или Vigi-блок S9V, серии Systeme9, Systeme Electric, 4-полюсный, номинальный ток 63 А, ток утечки = 300 мА, тип A. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 61008-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. В сочетании с автоматическим выключателем предназначен для защиты цепей от сверхтоков и людей от токов утечки при прямом и косвенном прикосновении к токоведущим частям. Принцип действия - электромеханический. Оснащен посадочной шиной для АВ, индикатором срабатывания по причине возникновения тока утечки и защитой от ошибки при выборе АВ. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок.
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Спецификация
Технические характеристики
EC002297 Блок дифференциального тока
Степень защиты (IP) IP20
Поперечное сечение подключаемого многопроволочного (гибкого) провода 16-16
Частота 50/60 Гц
Поперечное сечение подключаемого однопроволочного (жесткого) провода 25-25
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409211236
|14
|10.9
|8.2
|см.
|350
|г.
CAR
|3
|—
|15
|шт.
|14680409211233
|38.2
|27.8
|29
|см.
|5.5
|кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
3D модели
S9V 4P
Дата документа: 21/04/2025
Формат STP
Размер 7.97 MB
S9V 4P
Техническая документация
Листовка серии Systeme9
Дата документа: 22/04/2025
Формат PDF
Размер 21.84 MB
Листовка серии Systeme9
Техническая документация
Руководство по эксплуатации для дифференциальных блоков (Vigi) серии Systeme9
Дата документа: 22/04/2025
Формат PDF
Размер 345.21 kB
Руководство по эксплуатации для дифференциальных блоков (Vigi) серии Systeme9
Каталог
Каталог серии Systeme9
Дата документа: 25/04/2025
Формат PDF
Размер 24.54 MB
Каталог серии Systeme9
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