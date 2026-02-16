SPA16NA103DHNN54RU
ВОЗДУШНЫЙ ВЫКЛ.-РАЗЪЕД. SYSTEMEPACT ACB16NA 1000А 3P ВЫК,ГП MCH+MX+XF AC230V
Референс: SPA16NA103DHNN54RU
Серия SystemePact ACB SD

Воздушный выключатель-разъединитель серии SystemePact ACB SD предназначен для применения в сетях низкого напряжения до 690 В (AC). Аппарат применяется для рабочих включений и отключений нагрузки. Номинальные характеристики: Un (AC) = 400 В/690 В, In = 1000 А, 3P, Icw (AC-400 В) = 42 кА, Icw (AC-690 В) = 35 кА, Icm (AC-400 В) = 88 кА, Icm (AC-690 В) = 73 кА, исполнение - выкатное, присоединение - заднее горизонтальное, встроенные (AC-230 В): мотор привод МСН, катушка включения XF, независимый расцепитель MX, контакт готовности к включению PF (1 шт.), контакты положения аппарата в корзине: вкачен/выкачен/тест (по 1 шт.). Количество вспомогательных контактов состояния - 4 шт. Габаритный размер: ACB-1. ВxШxГ НЕТТО (см): 32,2х28,8х27,7. ВxШxГ БРУТТО (см): 38х37х45. Вес НЕТТО: 29 кг. Вес БРУТТО: 36 кг.

Технические характеристики
EC000216 Выключатель-разъединитель нагрузки
Количество полюсов 3
Конструктивное исполнение Выдвижное/выкатное устройство
Пригоден в качестве сервисного выключателя Да
Количество выключателей/переключателей 1
Логистические данные Брутто
Тип упаковки | Уровень | Описание | Кол-во | Ед. изм. | Штрихкод | Длина | Ширина | Высота | Ед. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.4680409245156453738 см. 36кг.
Документы
Каталог
Каталог серии SystemePact ACB 400-6300A
Дата документа: 16/02/2026
Техническая документация
Руководство по эксплуатации SystemePact АСВ1
Дата документа: 16/02/2026
Техническая документация
Брошюра по распределению электроэнергии
Дата документа: 08/10/2025
Каталог
Сервисный каталог Systeme Electric
Дата документа: 25/12/2025
Совместимые продукты
SPA-K12-16-40
 
БЛОКИРОВКА 2 ЗАМКА 1 КЛЮЧ: ACB1 И ACB2-ПО 1ШТ
SPA-AS16D3P
 
КОЖУХ КЛЕММНИКА SYSTEMEPACT ACB1 3P
SPA-K23-16-16-40
 
БЛОКИРОВКА 3 ЗАМКА 2 КЛЮЧА:ACB1-2ШТ, ACB2-1ШТ
SPA-K1216
 
БЛОКИРОВКА 2 ЗАМКА 1 КЛЮЧ-SYSTEMEPACT ACB1
SPA-K1116
 
БЛОКИРОВКА 1 ЗАМОК 1 КЛЮЧ-SYSTEMEPACT ACB1
SPA-PF
 
КОНТАКТ ГОТОВНОСТИ К ВКЛЮЧЕНИЮ PF
SPA-MN2A
 
РАСЦЕПИТЕЛЬ МИНИМАЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ MN 230V AC
SPA-MCH162A
 
МОТОРНЫЙ ПРИВОД MCH ACB1 230V AC
SPA-XF2A
 
КАТУШКА ВКЛЮЧЕНИЯ XF 230V AC
SPA-MX2A
 
НЕЗАВИСИМЫЙ РАСЦЕПИТЕЛЬ MX 230V AC
SPA-SPD316
 
РАСШИРИТЕЛИ ПОЛЮСОВ SYSTEMEPACT ACB1 3P
SPA-EDT
 
КОНТАКТ ПОЛОЖЕНИЯ В ШАССИ CE/CD/CT
SPA-DF16D
 
РАМКА ДВЕРИ SYSTEMEPACT ACB1 ВЫКАТНОЙ
SPA-DF16DIP54
 
IP54 ПРОЗРАЧНЫЙ КОЖУХ ДЛЯ ВЫКАТ.SP ACB1
SPA-K2316
 
БЛОКИРОВКА 3 ЗАМКА 2 КЛЮЧ-SYSTEMEPACT ACB1
