ВОЗДУШНЫЙ ВЫКЛ.-РАЗЪЕД. SYSTEMEPACT ACB40HA 1250A 3P СТАЦ,ГП MCH+MX+XF AC230V

Воздушный выключатель-разъединитель серии SystemePact ACB SD предназначен для применения в сетях низкого напряжения до 690 В (AC). Аппарат применяется для рабочих включений и отключений нагрузки. Номинальные характеристики: Un (AC) = 400 В/690 В, In = 1250 А, 3P, Icw (AC-400 В) = 85 кА, Icw (AC-690 В) = 75 кА, Icm (AC-400 В) = 187 кА, Icm (AC-690 В) = 165 кА, исполнение - стационарное, присоединение - заднее горизонтальное, встроенные (AC-230 В): мотор привод МСН, катушка включения XF, независимый расцепитель MX, контакт готовности к включению PF (1 шт.). Количество вспомогательных контактов состояния - 8 шт. Габаритный размер: ACB-2. ВxШxГ НЕТТО (см): 35,2х42,2х29,7. ВxШxГ БРУТТО (см): 50х55х65. Вес НЕТТО: 53 кг. Вес БРУТТО: 60 кг.