SPA40HA124FH5558RU
ВОЗДУШНЫЙ ВЫКЛ.-РАЗЪЕД. SYSTEMEPACT ACB40HA 1250A 4P СТАЦ,ГП РУЧНОЕ УПР.
Серия SystemePact ACB SD

Воздушный выключатель-разъединитель серии SystemePact ACB SD предназначен для применения в сетях низкого напряжения до 690 В (AC). Аппарат применяется для рабочих включений и отключений нагрузки. Номинальные характеристики: Un (AC) = 400 В/690 В, In = 1250 А, 4P, Icw (AC-400 В) = 85 кА, Icw (AC-690 В) = 75 кА, Icm (AC-400 В) = 187 кА, Icm (AC-690 В) = 165 кА, исполнение - стационарное, присоединение - заднее горизонтальное, управление - ручное,. Количество вспомогательных контактов состояния - 8 шт. Габаритный размер: ACB-2. ВxШxГ НЕТТО (см): 35,2х53,7х29,7. ВxШxГ БРУТТО (см): 50х55х65. Вес НЕТТО: 65 кг. Вес БРУТТО: 72 кг.

Спецификация
Технические характеристики
EC000216 Выключатель-разъединитель нагрузки
Количество полюсов 4
Конструктивное исполнение Встраив. устройство фиксированной установки (стационарный)
Пригоден в качестве сервисного выключателя Да
Количество выключателей/переключателей 1
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.4680409300039655550 см. 72кг.
Документы
Каталог
Каталог серии SystemePact ACB 400-6300A
Дата документа: 28/05/2026
Техническая документация
Руководство по эксплуатации SystemePact АСВ2
Дата документа: 16/02/2026
Брошюра по распределению электроэнергии
Дата документа: 28/05/2026
Сервисный каталог Systeme Electric
Дата документа: 25/12/2025
Совместимые продукты
SPA-CI3A
 
МЕХАНИЧЕСКАЯ БЛОКИРОВКА ТРОСАМИ ДЛЯ ACB-2 ВВОДА 1 СЕКЦИОННЫЙ
SPA-CI3C
 
МЕХАНИЧЕСКАЯ БЛОКИРОВКА ТРОСАМИ ДЛЯ ACB-2 ВВОДА 1 ГЕНЕРАТОР
SPA-PF
 
КОНТАКТ ГОТОВНОСТИ К ВКЛЮЧЕНИЮ PF
SPA-CI240
 
МЕХАНИЧЕСКАЯ БЛОКИРОВКА ТРОСАМИ ДЛЯ ДВУХ ACB2/ACB3
SPA-R2A
 
ЗАМЕДЛИТЕЛЬ РАСЦЕПИТЕЛЯ MN 230V AC
SPA-MN2A
 
РАСЦЕПИТЕЛЬ МИНИМАЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ MN 230V AC
SPA-MCH402A
 
МОТОРНЫЙ ПРИВОД MCH ACB2 230V AC
SPA-MX2A
 
НЕЗАВИСИМЫЙ РАСЦЕПИТЕЛЬ MX 230V AC
SPA-A2240
 
КОНТАКТ OF ДЛЯ SYSTEMEPACT ACB2-12NO12NC
SPA-DF40F
 
РАМКА ДВЕРИ SYSTEMEPACT ACB2 СТАЦИОНАРНЫЙ
SPA-K1240
 
БЛОКИРОВКА 2 ЗАМКА 1 КЛЮЧ-SYSTEMEPACT ACB2
