СИБУР
Комплексное решение специально адаптировано под технические требования заказчика
Cроки изготовления удалось сократить в том числе благодаря кооперации между заводом по производству и импортозамещению электротехнического оборудования среднего и низкого напряжения «Систэм Электрик Завод ЭлектроМоноблок» с уровнем локализации до 93% и НТЦ «Механотроника», одним из лидеров в сегменте релейной защиты 6-35 кВ, значительная часть портфеля продуктов которого уже включена в Реестр российской промышленной продукции.
Наша продукция в проекте
В состав решения для АГХК вошли 200 комплектных распределительных устройств с воздушной изоляцией, оборудованных вакуумным силовым выключателем с литыми полюсами для надежной защиты оператора и оборудования даже в неблагоприятных условиях.
600 комплектных низковольтных щитов для распределения электроэнергии и управления электродвигателями.
Силовые трансформаторы сухого типа с литой изоляцией, которые отличаются низкими потерями холостого хода и короткого замыкания.
Шинопровод для передачи и распределения электроэнергии со степенью защиты IP55, что препятствует скоплению пыли и воды.