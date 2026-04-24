Масштабная поставка оборудования для Амурского газохимического комплекса, в будущем одного из крупнейших в мире предприятий по производству полиэтилена и полипропилена. Производственная мощность совместного проекта СИБУРа и Sinopec составит до 2,7 млн т готовой продукции в год. 

Cроки изготовления удалось сократить в том числе благодаря кооперации между заводом по производству и импортозамещению электротехнического оборудования среднего и низкого напряжения «Систэм Электрик Завод ЭлектроМоноблок» с уровнем локализации до 93% и НТЦ «Механотроника», одним из лидеров в сегменте релейной защиты 6-35 кВ, значительная часть портфеля продуктов которого уже включена в Реестр российской промышленной продукции.

В состав решения для АГХК вошли 200 комплектных распределительных устройств с воздушной изоляцией, оборудованных вакуумным силовым выключателем с литыми полюсами для надежной защиты оператора и оборудования даже в неблагоприятных условиях.

БМРЗ

Блоки микропроцессорной релейной защиты.

600 комплектных низковольтных щитов для распределения электроэнергии и управления электродвигателями.

Воздушные автоматические выключатели.

Автоматические выключатели в литом корпусе.

Аппаратура управления и защиты двигателей.

Силовые трансформаторы сухого типа с литой изоляцией, которые отличаются низкими потерями холостого хода и короткого замыкания.

Шинопровод для передачи и распределения электроэнергии со степенью защиты IP55, что препятствует скоплению пыли и воды. 

