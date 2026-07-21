Выбор теплого пола

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Что такое тёплый пол и как он работает?

Тёплый пол — это популярное решение для комфортного и основного обогрева помещения.

Основной принцип работы

Принцип работы прост: нагревательный элемент укладывается под напольное покрытие, повышая температуру поверхности до комфортных 22–24 °C. Тёплый воздух поднимается вверх, создавая равномерный микроклимат без холодных зон и перепадов.

Преимущества перед традиционным отоплением

Традиционные радиаторы создают неравномерный обогрев: температура на уровне головы достигает 26–28 °C, в то время как пол остаётся холодным — 16–18 °C. Человек испытывает дискомфорт: в помещении душно, а ногам холодно.

Тёплый пол решает эту проблему:

равномерное распределение тепла — комфортная температура 22–24 °C на уровне пола и 20–22 °C на уровне головы;

— комфортная температура 22–24 °C на уровне пола и 20–22 °C на уровне головы; не занимает полезное пространство — нет радиаторов, которые мешают расстановке мебели;

— нет радиаторов, которые мешают расстановке мебели; снижает пылеобразование — отсутствие конвекционных потоков, которые поднимают пыль с пола;

— отсутствие конвекционных потоков, которые поднимают пыль с пола; эстетика — система полностью скрыта под покрытием, не нарушает интерьер.

Основные виды теплых полов: сравнительный обзор

Существуют два основных типа: водяной и электрический.

Водяной теплый пол

Водяная система состоит из труб с теплоносителем, которые укладываются под напольное покрытие и подключаются к источнику тепла. В качестве источника может выступать котёл (газовый, электрический или твёрдотопливный), тепловой насос, солнечный коллектор или другая автономная система нагрева. Трубы подключаются через коллекторную группу, которая распределяет теплоноситель по контурам и регулирует его температуру.

Важно: В многоквартирных домах установка водяного тёплого пола, подключённого к общедомовым системам отопления или горячего водоснабжения, запрещена нормативными документами (п. 11.8 Приложения 1 к ПП РФ № 508-ПП). Это связано с вмешательством в общедомовую систему отопления, риском разбалансировки системы, снижения давления и затопления соседей.

применяется только в загородных домах, коттеджах и помещениях, где есть автономное отопление;

требует проекта на начальном этапе строительства;

конструкция и монтаж водяного тёплого пола сложны и дорогостоящи;

уменьшает высоту помещения на 8–10 см, имеет инерционность нагрева (долго прогревается и остывает);

в дальнейшей эксплуатации довольно экономичен.

Электрический пол

Электрический тёплый пол — эффективный и удобный источник тепла. Он представляет собой систему, состоящую из нагревательных элементов, установленных непосредственно под напольное покрытие. При подключении к сети 220/230 вольт электрическая энергия превращается в тепловую, создавая комфортные условия.

Данная система включает в себя два обязательных компонента:

Нагревательный элемент — кабельная секция или нагревательный мат, инфракрасная плёнка, карбоновый стержень или аморфная лента и т.д. Терморегулятор с датчиками температуры — управляет температурой и режимами работы.

Применяется в любых зданиях и помещениях, где необходимо обогреть жилище или требуется поддержание комфортной температуры.

Стоит обратить внимание на то, что системы современных электрических тёплых полов очень энергоэффективны за счёт подключения термостатов.

Терморегулятор не только поддерживает заданную температуру, но и экономит до 30–40% электроэнергии за счёт настраиваемых режимов.

Монтаж электрического теплого пола без термостата приведёт к тому, что система будем постоянно нагреваться и, как следствие, к перегреву, преждевременному выходу из строя. Помимо этого, он может вызвать повреждение напольного покрытия, бесконтрольный расход электроэнергии.

Внутри электрических систем выделяют несколько типов:

Кабельные секции — греющий кабель, укладываемый с определённым шагом.

— греющий кабель, укладываемый с определённым шагом. Нагревательные маты — кабель, закреплённый на сетке с фиксированным шагом.

— кабель, закреплённый на сетке с фиксированным шагом. Инфракрасная плёнка — плёночный пол (подробнее о других типах электрических систем — в статье ).

Как выбрать теплый пол для разных типов помещений?

Многоквартирный дом

Электрический тёплый пол – единственный вариант в данном случае, так как установка водяного теплого пола запрещена. Подробнее о теплом поле Systeme Electric – здесь.

Частный дом

Самый экономичный и надежный вариант для коттеджа - водяной пол. Но если нет возможности подключить водяную систему, то можно использовать электрический тёплый пол.

Лоджия и балкон (застеклённый)

Помещения без центрального отопления, с высокими теплопотерями требуют выбора электрического тёплого пола с повышенной мощностью. Мы рекомендуем STEP TURBO с мощностью 200 Вт/м².

Ванная комната и санузел

Влажное помещение. Необходимо использовать теплый пол с высокой влагозащитой. Оптимальный выбор — нагревательные маты STEP TURBO (200 Вт/м²) и STEP BALANCE (150 Вт/м²), а также кабельные секции STEP BALANCE (18 Вт/м), высокая IP67-защита которых обеспечит водонепроницаемость и безопасность.

Нагревательный мат STEP TURBO

Нагревательный мат STEP BALANCE

Кабельная секция STEP BALANCE

Кухня, гостиная и жилые комнаты

В этих помещения вы проводите больше всего времени: на кухне — длительное стояние на одном месте при готовке, в гостиной — низкая активность на диване, в спальне — 8 часов неподвижного сна. Во всех случаях холодный пол снижает комфорт: на кухне — из-за температурного контраста с плитой, в гостиной и спальне — из-за неподвижности ног. Именно здесь особенно важно сделать правильный выбор источника тепла.

Теплый пол Systeme Electric STEP BALANCE и STEP TURBO не выделяет формальдегиды и прочие вредные вещества в воздух, не создает опасного электромагнитного поля, а также соответствует требованиям добровольной экологической сертификации РФ. Каждая единица продукции проходит испытание напряжением 4000 В.

Расчёт мощности и площади обогрева

Расчёт площади

Для расчёта обогреваемой площади необходимо воспользоваться следующей формулой:

S обогрева = S комнаты – S мебели

Нужно из общей площади вычесть зону со стационарной крупной мебелью: шкафы, кухонный гарнитур, ванна, диван и зону, где обогрев не нужен. Под мебелью нагревательный элемент укладывать нельзя — локальный перегрев приведёт к выходу системы из строя.

Пример: ванная 6 м², ванна и шкаф занимают 2,5 м². Обогреваемая площадь: 6 − 2,5 = 3,5 м². Выбираем мат STEP BALANCE SBM150035 (3,5 м²) или STEP TURBO STM200035 (3,5 м²).

Если получается неровное число — округляйте в меньшую сторону. Лучше оставить большее расстояние от стены, чем получить перегрев из-за плотной укладки.

Расчёт мощности, шага укладки и длины кабельной секции

Для вашего удобства в таблице указан расчёт площади, мощности, шага укладки и длины кабельной секции STEP BALANCE 18 Вт/м.

Референс Длина, м 130 Вт/м² (шаг 12,5 см) 162 Вт/м² (шаг 10 см) 232 Вт/м² (шаг 7 см) SBC018009 9 1,1 м² 0,9 м² 0,6 м² SBC018014 14 1,8 м² 1,4 м² 1,0 м² SBC018023 23 2,9 м² 2,3 м² 1,6 м² SBC018028 28 3,5 м² 2,8 м² 2,0 м² SBC018033 32.5 4,1 м² 3,3 м² 2,3 м² SBC018038 38 4,8 м² 3,8 м² 2,7 м² SBC018046 46 5,8 м² 4,6 м² 3,2 м² SBC018055 55 6,9 м² 5,5 м² 3,9 м² SBC018065 65 8,1 м² 6,5 м² 4,6 м² SBC018075 75 9,4 м² 7,5 м² 5,3 м² SBC018083 83 10,4 м² 8,3 м² 5,8 м² SBC018093 93 11,6 м² 9,3 м² 6,5 м² SBC018111 111 13,9 м² 11,1 м² 7,8 м²

Рекомендуемый шаг укладки: 7–12,5 см. При укладке в штробы — не более 10 см.

Для самостоятельного расчёта шага укладки кабельной секции можете воспользоваться следующими формулами:

Формула 1 (по площади и длине кабеля):

h = (S × 100) / L

Где: - h — шаг укладки, см - S — обогреваемая площадь, м² - L — длина кабельной секции, м

Формула 2 (по мощности):

h = (Pпог × 100) / Pуд

Где: - Pпог — линейная мощность кабеля, Вт/м (для STEP BALANCE — 18 Вт/м) - Pуд — желаемая удельная мощность, Вт/м²

Пример: кабельная секция SBC018046 (46 м, 18 Вт/м), обогреваемая площадь 3,6 м², желаемая мощность 150 Вт/м².

Шаг укладки: h = (3,6 × 100) / 46 = 7,8 см.

Проверка по мощности: P = (18 × 100) / 7,8 = 231 Вт/м². Это много для комфортного обогрева, поэтому лучше выбрать меньшую удельную мощность или увеличить шаг до 10 см: P = (18 × 100) / 10 = 180 Вт/м².

Монтаж электрического теплого пола: основные этапы и особенности

Правильный монтаж — залог эффективности и долговечности. Рассмотрим процесс для нагревательных матов и кабельных секций.

Подготовка основания

1. Очистка. Удалить мусор, пыль, остатки старых покрытий, острые предметы. Основание должно быть ровным: перепады высоты не более 5 мм на 2 метра.

2. Грунтовка. Нанести грунтовку для лучшей адгезии.

3. Проверка электропроводки. Убедиться, что сеть выдержит нагрузку. Суммировать мощности всех устройств. Маты мощностью более 2 кВт требуют подключения через отдельную линию и установки автомата защиты.

Подготовка к монтажу

Обязательно: измерить сопротивление нагревательных жил и изоляции до начала работ.

Этап Когда измерять Зачем измерять Замер 1 До начала монтажа Проверить целостность кабеля Замер 2 После укладки кабеля (мата) на основание Убедиться, что изоляция не повреждена Замер 3 После укладки напольного покрытия Контроль качества финишных работ

сопротивление жил — должно соответствовать паспортным данным;

сопротивление изоляции — не менее 1 МОм при напряжении 2500 В.

Результаты записать в гарантийный талон.

Планирование раскладки

Составить схему укладки на бланке (прилагается к гарантийному талону). Отметить расположение: мебели, нагревательного элемента, муфт, терморегулятора, датчика температуры. Расстояние от стены — минимум 10 см. Расстояние от источников тепла — минимум 30 см.

Установка датчика температуры

Проделать штробы в стене и полу под термодатчик и установочный провод. Поместить датчик в гофрированную трубку (входит в комплект). Закрыть конец заглушкой. Радиус изгиба трубки между стеной и полом — не менее 50 мм. Датчик располагать на равном расстоянии между витками кабеля для точного измерения. Расстояние от стены до датчика — не менее 0,5 м. Установочный кабель и кабель датчика не должны пересекаться.

Укладка нагревательного мата

Развернуть мат сеткой вниз согласно схеме. При необходимости разрезать стекловолоконную сетку (кабель резать запрещено!) для обхода препятствий. Избегать нахлёста, пересечения и контакта проводов. Не устанавливать крепежи проникающего типа (гвозди, дюбели, винты) в зону прохождения кабеля. После укладки повторно измерить сопротивление жил и изоляции.

Укладка кабельной секции

Уложить кабель согласно рассчитанному шагу. Зафиксировать монтажной перфорированной лентой (шаг ленты 0,5–1 м). При укладке в стяжку — расположить армирующую сетку под кабелем для защиты изоляции. Кабель нельзя резать — подбирать длину на этапе проектирования.

Заливка стяжки / укладка плиточного клея

Для кабельных секций в стяжку:

Толщина цементно-песчаного раствора — не менее 3 см

Время высыхания — около 28 дней

Для матов и кабельных секций в плиточный клей:

Толщина слоя — 5–8 мм

Не допускать пузырей и воздушных пустот

Все материалы должны выдерживать температуру до +80 °C

Укладка напольного покрытия

Монтаж покрытия — согласно инструкции производителя. После укладки в третий раз измерить сопротивление жил и изоляции.

Пробный запуск

Система не должна эксплуатироваться до полного высыхания раствора. После высыхания:

Включить терморегулятор, установить желаемую температуру. Первый прогрев может занять от 6 до 48 часов в зависимости от параметров помещения. Проверить равномерность нагрева.

Безопасность

подключение через УЗО с током срабатывания не более 30 мА;

обязательное заземление по ПУЭ;

маты мощностью более 2 кВт требуют подключения через отдельную линию и установки автомата защиты;

запрещено включать свёрнутый в рулон мат;

запрещено эксплуатировать при механических повреждениях;

ремонт — только квалифицированным специалистом.

Системы управления и терморегуляторы

Для удобства и эффективности эксплуатации отопительного оборудования используются различные устройства и комплектующие: датчики, терморегуляторы, системы зонального управления.

Виды терморегуляторов

Терморегуляторы включают и выключают систему, позволяют поддерживать заданную температуру, обеспечивают контроль за расходом электроэнергии. Производители предлагают три вида устройств:

Механические . Отличаются простотой и надежностью, состоят из регулятора в виде колесика и тумблера.

. Отличаются простотой и надежностью, состоят из регулятора в виде колесика и тумблера. Электронные . Управление происходит с помощью сенсорной панели или кнопок. На дисплее отражаются основные показатели: режим работы, температура в помещении.

. Управление происходит с помощью сенсорной панели или кнопок. На дисплее отражаются основные показатели: режим работы, температура в помещении. Программируемые. Термостаты могут управляться с помощью Wi-Fi. Приложения позволяют задавать определенный режим обогрева, например, включать систему в указанное время.

Подробнее о выборе терморегулятора, совместимости с рамками и расчёте мощности – в статье .

В ассортименте терморегуляторов компании Systeme Electric представлены:

Рамочный термостат AtlasDesign — базовое решение с номинальным током 10 А. В комплект входит датчик температуры пола NTC 10 кОм. Модель поддерживает регулирование температуры в диапазоне от +5 до +45 °C и выпускается в 14 цветах, благодаря чему её можно подобрать под другие электроустановочные изделия в интерьере.

Рамочный термостат AtlasDesign

Моноблочный термостат AtlasDesign рассчитан на ток до 16 А и комплектуется датчиком температуры пола NTC 10 кОм. Встроенный датчик воздуха позволяет контролировать температуру в помещении. Термостат поддерживает программирование шести временных интервалов с разными значениями температуры.

Моноблочный термостат AtlasDesign

Умный термостат AtlasDesign Smart также рассчитан на ток до 16 А. Он позволяет управлять обогревом удалённо и создавать сценарии автоматизации. Для подключения к системе умного дома потребуется хаб Sber или совместимая умная колонка. Модель представлена в белом и чёрном цветах.

Умный термостат AtlasDesign Smart

Умный термостат ArtGallery с Wi-Fi поддерживает удалённое управление без отдельного хаба, настройку сценариев и контроль температуры по встроенному датчику воздуха. Номинальный ток составляет 16 А, в комплект входит датчик температуры пола NTC 10 кОм. Доступны белый и чёрный варианты исполнения.

Умный термостат ArtGallery

Датчики температуры

Датчики отслеживают и фиксируют температуру пола, передают информацию терморегулятору. Внешние чаще всего встраиваются в термостат, измеряют температуру воздуха. Внутренние устанавливаются в поверхность пола, помогают предотвратить его перегрев и деформацию.

Система умного дома

Тёплый пол интегрируется в умный дом через программируемые терморегуляторы с Wi-Fi или Zigbee. Это позволяет управлять температурой удалённо, задавать расписание для каждой комнаты, настраивать сценарии совместно с другими устройствами и экономить до 20% электроэнергии за счёт автоматического снижения температуры в нежилое время. Система отключает пол при перегреве, открытии окна или срабатывании датчика протечки.

Совместимость с напольными покрытиями

Выбирать теплый пол следует с пониманием того, что он должен обязательно сочетаться с типом напольного покрытия.

Керамическая плитка и керамогранит

Лучшее покрытие для тёплого пола благодаря высокой теплопроводности. Рекомендуется класс износостойкости не ниже 4, влагопоглощение не более 3–6%. Подходит любой тип электрического тёплого пола: маты, кабельные секции, водяной.

Ламинат и паркетная доска

Требует внимательного подхода:

MSPC-ламинат — выдерживает до +70 °C, совместим с высокотемпературными системами;

SPC-ламинат — до +40 °C, только для низкотемпературных систем;

HDF-ламинат — чувствителен к перегреву, подходит только инфракрасная плёнка.

Линолеум и ковролин

Низкая теплопроводность, риск выделения вредных веществ при нагреве. Использовать только специальные марки, совместимые с тёплыми полами. Максимальная температура нагрева — +26–29 °C.

Натуральный паркет и массивная доска

Натуральный паркет требователен к условиям эксплуатации. Рекомендуется инженерная доска или многослойный паркет. Массивная доска не рекомендуется для совместной эксплуатации с тёплым полом.

Безопасность и надежность системы

Электрический теплый пол максимально безопасен, не выделяет токсичных веществ. Надежные современные системы имеют защиту от возгораний, перегрева, ударов током. Для жилых помещений рекомендуется использовать двужильные экранированные кабели, которые характеризуются отсутствием электромагнитного излучения. Современные водяные системы оснащаются защитой от протечек, которая обеспечивает безопасность эксплуатации, снижает риск аварийных ситуаций.

Заключение: пошаговый алгоритм выбора

При покупке теплого пола нужно определиться со следующими важными моментами:

Назначение, место установки. Важно определиться, в какой комнате квартиры или коттеджа будет монтироваться система, будет ли она использоваться в качестве дополнительного или основного источника отопления. Мощность оборудования. Она определяется типом напольного покрытия, предполагаемой комфортной температурой для конкретной комнаты, особенностями помещения. Тип напольного покрытия. Так, для керамической плитки и керамогранита предпочтительны маты и кабель, для линолеума и ковролина - инфракрасная пленка, для ламината подойдут кабели и пленочный пол. Стадия ремонта. Водяной пол устанавливается только в бетонную стяжку, а вот инфракрасные пленки используются под чистовое покрытие. Маты и кабельные секции могут монтироваться, как в плиточный клей, так и на стяжку. Сложность монтажа. Мы рекомендуем Вам обращаться к качественным и сертифицированным специалистам.

Правильный выбор и установка теплого пола позволят эффективно обогреть помещение, создать комфортный микроклимат в квартире или частном доме. При грамотном монтаже современные системы отличаются надежностью, безопасностью, длительным сроком службы.